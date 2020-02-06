"А мне батя говорил: иди работать на завод". Почему молодежь выбирает производство

Молодость – это энергия, постоянное движение и креатив. Там, где молодость, там обязательно инновации, новые горизонты и стремительное развитие. Одно из крупнейших коксохимических предприятий России "Алтай-Кокс" ценит потенциал талантливой молодежи и поддерживает желание посвятить себя непростой, но захватывающей области производства.

Уже четвертый год успешно реализуется уникальный проект "Студент "Алтай-Кокса", который охватил всю Сибирь.

Что требуется от студента? Хорошие оценки, желание развиваться и узнавать новое.

Что получает студент? Дополнительную стипендию или оплату обучения, возможность прохождения производственной практики, и, наконец, гарантированное трудоустройство.

Подробнее о программе можно узнать в "Алтай-Коксе" по телефону +7 (38595) 5-20-36 или по электронной почте shalotkina_yy@nlmk.com. Больше об "Алтай-Коксе" смотрите на сайте предприятия, в соцсетях "ВКонтакте" и "Инстаграме".