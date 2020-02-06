"А мне батя говорил: иди работать на завод". Почему молодежь выбирает производство

Молодость – это энергия, постоянное движение и креатив. Там, где молодость, там обязательно инновации, новые горизонты и стремительное развитие. Одно из крупнейших коксохимических предприятий России "Алтай-Кокс" ценит потенциал талантливой молодежи и поддерживает желание посвятить себя непростой, но захватывающей области производства.
Уже четвертый год успешно реализуется уникальный проект "Студент "Алтай-Кокса", который охватил всю Сибирь.
Что требуется от студента? Хорошие оценки, желание развиваться и узнавать новое.
Что получает студент? Дополнительную стипендию или оплату обучения, возможность прохождения производственной практики, и, наконец, гарантированное трудоустройство.
Подробнее о программе можно узнать в "Алтай-Коксе" по телефону +7 (38595) 5-20-36 или по электронной почте shalotkina_yy@nlmk.com. Больше об "Алтай-Коксе" смотрите на сайте предприятия, в соцсетях "ВКонтакте" и "Инстаграме".
Комментарии
Работать надо на себя, а не за копейки на олигархов.
Странно, а молодежь как раз наоборот считает.
А я считаю, что где бы человек ни работал, он в первую очередь работает на себя и на свою семью, а не на мифических олигархов
Бла бла бла. Предложения из той эпохи, когда запрещали членам семьи работать, чтобы они от них зависели.
ты то вижу точно не на себя работаешь или не работаешь вообще, кто работает на себя тому писать на банкфаксе некогда, они работают.
Гробить здоровье за нищенскую зарплату.