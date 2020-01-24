Падают прямо на улице. Что происходит в Китае, где вспыхнула эпидемия коронавируса

В десяти городах Китая с 23 января введен карантин из-за вспышки неизвестного вируса. Наиболее сложная обстановка в Ухане, откуда началась эпидемия. Там не ходит общественный транспорт, в город не впускают пассажирские автобусы и водный транспорт, вылеты из аэропорта и отправления с железнодорожных станций также отменены. Жителям запрещено появляться на улице без масок, не рекомендуется посещать массовые мероприятия.
Жители и корреспонденты местных изданий публикуют в соцсетях, что происходит на улицах городах и в больницах.
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Reposted from @tadaki_yokomichi (@get_regrann) — 武漢市內現況🔥 #coronavirus #CoronavirusOutbreak #Wuhan #china #武漢肺炎 #武漢 #冠狀病毒 #武漢肺炎 #武漢肺炎 #新型肺炎 #新型コロナウィルス #武漢 #武漢市新型冠狀病毒肺炎 #武漢市 #chinanews #becausechina #faceofchina #massmigration #springfestival #coronavirus #thisismodernchina #ccppropaganda #chinesegovernment #governmentcensorship #sars #outbreak #outbreakvirus #coronavirusoutbreak
武漢市內現況🔥 #CoronavirusOutbreak #Wuhan #china #冠狀病毒 #武漢肺炎 #新型肺炎 #新型コロナウィルス #武漢 #武漢市新型冠狀病毒肺炎 #武漢市 #chinanews #becausechina #faceofchina #massmigration #springfestival #coronavirus #thisismodernchina #ccppropaganda #chinesegovernment #governmentcensorship #sars #WuhanCoronavirus #WuhanPneumonia
Video impressionanti arrivano dai social network cinesi... Alcune persone si accasciano al suolo in preda all'infezione causata dal coronavirus SARS-nCoV Attendiamo sviluppi e aggiornamenti dai canali ufficiali della World health organization #Cina #china #hospital #Wuhan #Sars #virusitalia #2020 #pandemic #pandemia #ncov #virus #quarantine #quarantena #italia #giovez #virusvideo #infezione #contagio #malattia #virus #coronavirus #Sarsncov #cinese #capodanno #WHO #OMS #salute #sanità #video #footage #twitter
Quarantine tents have been set-up in their neighbourhood in Wuhan #coronavirus pic.twitter.com/GxHuuoFhbm— mxmbt2 (@mxmbt2) January 22, 2020
这好像是武汉有史以来的第一次 pic.twitter.com/XH9pfGjB8r— 专注 (@lannyone) January 22, 2020
Última hora en #Wuhan: los transportes públicos quedan suspendidos. El aeropuerto y las estaciones de tren permanecerán también cerrados hasta nuevo aviso.— SedeenChina (@SedeenChina) January 23, 2020
Fuente: Wuhan New #Coronavirus Infection of Pneumonia Epidemic Prevention and Control Headquarters. pic.twitter.com/SYuSqJqxfR
Комментарии
Ищите вакцину срочно !!!
Есть мнение, что это начало мирового финансового кризиса.
Фондовый рынок Китая за сутки упал на 2.5% из-за карантина и туманных перспектив, снижается потребление и производство.
Внутренний долг Китая под 20 триллионов долларов, экономика очень перекредитована (несмотря на внешний успех экономики Китая, все производства и дешевые товары, считай, они делают к кредит и на чужие деньги).
Если пойдет волна банкротств, посыпятся и банки как карточные домики, фондовые рынки по всему миру начнут падать.
Достаточно подобного ощутимого пинка, и пойдет цепная реакция. Вспоминаем прошлый кризис, проблемы банка Lehman Brothers, из-за падения одного большого из числа "слишком большой чтобы упасть" весь мир на пару лет затянул пояса.
Сейчас может произойти подобное.
Интересно бахнут или нет? Кстати, у них там есть концлагеря для уйгуров(мусульман) а что же будет если там разразится?
Наиболее сложная обстановка в Ухане, откуда началась эпидемия.
Там вроде 11 000 000 чело..китайцев под карантином.
А нефиг жрать котов, собак, цивет, летучих мышей и пр.
Ну что, переходим в золотой юань, вместо грязной зелёной бумажки?
поправка: все долги Китая уже превышают 40 трлн долларов и 300% ВВП
Кетай эта Дрокон, а Расия эта Мидветь, а вмести мы парвём пендоскава Арла!
Ага переходим....Центробанк РФ сколь уже профукал баксов из-за юаней?
А кто ответил за это?
12:07
- гость -
А кто ответил за это?
А я тебе скажу - многострадальный народ России.
24.01.2020 12:03
- гость -
Ну что, переходим в золотой юань, вместо грязной зелёной бумажки?
в китай было перенесено все производство из америки и европы, якобы ради дешевой рабочей силы. Но я думаю, владельцы печатных станков баксов планировали очередную великую депрессию всего мира, потому как именно большой кризис начинается всегда с обвала азии и влечет оооочень большие барыши гранд игрокам, они отжимают бизнес в кризис по всему миру.
Что касается падения фондовых рынков, то падение до 9% считается легкой коррекцией.
У нас рынок растет на 13 и падает на 9 циклично.
потому как именно большой кризис начинается всегда с обвала азии
Примеры есть?
12:12
Лола
Злые пендосы подгадили?)
12:15
Ноу паникейшон, усё тхе стабилизейшон!
12:12
Лола
Звезда..пленительного щасья, считаешь, что злой пиндос-отравитель пробрался на тот рынок, где торговали котами, собаками и пр. для пожрать и занёс туда заразу?))
А впереди еще 15 дневный Новый год у них, все разъедутся по миру.
Закрыть въезд китайцам.Пусть сидят у себя,на карантине.
12:32
О! Бабуля, а не желаете ли сыграть в беспроигрышную лотерею?)
Говорят, туристов-китайцев в Москву много ездит.
Ждем вспышку заразы в Москве?
Если "падают прямо на улице", то до последнего работают и не лечатся, значит, реальность с количеством больных много хуже
820 человек - это эпидемия? Даже в масштабах Барнаула никто не заметил бы. От гриппа мрет больше, причем заболевших не несколько сотен в мегаполисе. А уж про сердечников и инсультников говорить не надо.
24.01.2020 12:21
- гость
Звезда..пленительного щасья, считаешь, что злой пиндос-отравитель пробрался на тот рынок, где торговали котами, собаками и пр. для пожрать и занёс туда заразу?))
Я польщена, звездой меня еще не называли. там где большое скопление- всегда есть зараза прорящающая грядки.
24.01.2020 13:11
Filin
820 человек - это эпидемия?
Ну если учесть что в начале января было 40 подтвержденных случаев.
То 20-кратный рост менее чем за месяц заставляется слегка напрячься.
Экстраполируй на несколько месяцев вперед.
аналитика одно из инвест домов:
Кроме теплой зимы по рынку энергоносителей был нанесен еще один удар. Нефть за последние пять торговых дней потеряла более 5% на фоне опасений развития пандемии неизвестного ранее коронавируса из китайского города Ухань.(с)
наш рынок коррелирует с нефтью
24.01.2020 12:14
Набоков
Примеры есть?
гугл в помощь