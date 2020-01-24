Пятница, 24 Январь, 13:50

Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 61,95
€ 68,69
Обь
4см +0


Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Новое правительство РФСнегопады на АлтаеОтставка Правительства РФ
Новости

Падают прямо на улице. Что происходит в Китае, где вспыхнула эпидемия коронавируса

, ИА "Амител"
Число зараженных в стране уже достигло 830 человек, погибших 25 человек
Фото: @xinyanyu

Фото: @xinyanyu

В десяти городах Китая с 23 января введен карантин из-за вспышки неизвестного вируса. Наиболее сложная обстановка в Ухане, откуда началась эпидемия. Там не ходит общественный транспорт, в город не впускают пассажирские автобусы и водный транспорт, вылеты из аэропорта и отправления с железнодорожных станций также отменены. Жителям запрещено появляться на улице без масок, не рекомендуется посещать массовые мероприятия.

Жители и корреспонденты местных изданий публикуют в соцсетях, что происходит на улицах городах и в больницах.

 

Автор:
Екатерина Смолихина Фотокорреспондент 89293224430

Комментарии

24.01.2020 11:53
BLATNOI

Ищите вакцину срочно !!!

24.01.2020 11:58
предвестник кризиса

Есть мнение, что это начало мирового финансового кризиса.
Фондовый рынок Китая за сутки упал на 2.5% из-за карантина и туманных перспектив, снижается потребление и производство.
Внутренний долг Китая под 20 триллионов долларов, экономика очень перекредитована (несмотря на внешний успех экономики Китая, все производства и дешевые товары, считай, они делают к кредит и на чужие деньги).
Если пойдет волна банкротств, посыпятся и банки как карточные домики, фондовые рынки по всему миру начнут падать.
Достаточно подобного ощутимого пинка, и пойдет цепная реакция. Вспоминаем прошлый кризис, проблемы банка Lehman Brothers, из-за падения одного большого из числа "слишком большой чтобы упасть" весь мир на пару лет затянул пояса.
Сейчас может произойти подобное.

24.01.2020 11:59
- гость -

Интересно бахнут или нет? Кстати, у них там есть концлагеря для уйгуров(мусульман) а что же будет если там разразится?

24.01.2020 12:01
- гость -

Наиболее сложная обстановка в Ухане, откуда началась эпидемия.

Там вроде 11 000 000 чело..китайцев под карантином.
А нефиг жрать котов, собак, цивет, летучих мышей и пр.

24.01.2020 12:03
- гость -

Ну что, переходим в золотой юань, вместо грязной зелёной бумажки?

24.01.2020 12:05
- гость -

поправка: все долги Китая уже превышают 40 трлн долларов и 300% ВВП

24.01.2020 12:07
- гость -

Кетай эта Дрокон, а Расия эта Мидветь, а вмести мы парвём пендоскава Арла!

24.01.2020 12:07
- гость -

Ага переходим....Центробанк РФ сколь уже профукал баксов из-за юаней?
А кто ответил за это?

24.01.2020 12:08
- гость -

12:07
- гость -
А кто ответил за это?

А я тебе скажу - многострадальный народ России.

24.01.2020 12:12
Лола

24.01.2020 12:03
- гость -
Ну что, переходим в золотой юань, вместо грязной зелёной бумажки?

в китай было перенесено все производство из америки и европы, якобы ради дешевой рабочей силы. Но я думаю, владельцы печатных станков баксов планировали очередную великую депрессию всего мира, потому как именно большой кризис начинается всегда с обвала азии и влечет оооочень большие барыши гранд игрокам, они отжимают бизнес в кризис по всему миру.

24.01.2020 12:13
- гость -

Что касается падения фондовых рынков, то падение до 9% считается легкой коррекцией.
У нас рынок растет на 13 и падает на 9 циклично.

24.01.2020 12:14
Набоков

потому как именно большой кризис начинается всегда с обвала азии

Примеры есть?

24.01.2020 12:15
- гость -

12:12
Лола
Злые пендосы подгадили?)

24.01.2020 12:17
- гость -

12:15
Ноу паникейшон, усё тхе стабилизейшон!

24.01.2020 12:21
- гость -

12:12
Лола

Звезда..пленительного щасья, считаешь, что злой пиндос-отравитель пробрался на тот рынок, где торговали котами, собаками и пр. для пожрать и занёс туда заразу?))

24.01.2020 12:26
- гость -

А впереди еще 15 дневный Новый год у них, все разъедутся по миру.

24.01.2020 12:32
Бабуля

Закрыть въезд китайцам.Пусть сидят у себя,на карантине.

24.01.2020 12:36
- гость -

12:32
О! Бабуля, а не желаете ли сыграть в беспроигрышную лотерею?)

24.01.2020 12:41
- гость -

Говорят, туристов-китайцев в Москву много ездит.
Ждем вспышку заразы в Москве?

24.01.2020 12:43
- гость -

Если "падают прямо на улице", то до последнего работают и не лечатся, значит, реальность с количеством больных много хуже

24.01.2020 13:11
Filin

820 человек - это эпидемия? Даже в масштабах Барнаула никто не заметил бы. От гриппа мрет больше, причем заболевших не несколько сотен в мегаполисе. А уж про сердечников и инсультников говорить не надо.

24.01.2020 13:12
- гость -

24.01.2020 12:21
- гость
Звезда..пленительного щасья, считаешь, что злой пиндос-отравитель пробрался на тот рынок, где торговали котами, собаками и пр. для пожрать и занёс туда заразу?))

Я польщена, звездой меня еще не называли. там где большое скопление- всегда есть зараза прорящающая грядки.

24.01.2020 13:16
- гость -

24.01.2020 13:11
Filin
820 человек - это эпидемия?

Ну если учесть что в начале января было 40 подтвержденных случаев.
То 20-кратный рост менее чем за месяц заставляется слегка напрячься.
Экстраполируй на несколько месяцев вперед.

24.01.2020 13:37
- гость -

аналитика одно из инвест домов:
Кроме теплой зимы по рынку энергоносителей был нанесен еще один удар. Нефть за последние пять торговых дней потеряла более 5% на фоне опасений развития пандемии неизвестного ранее коронавируса из китайского города Ухань.(с)
наш рынок коррелирует с нефтью

24.01.2020 13:40
- гость -

24.01.2020 12:14
Набоков
Примеры есть?

гугл в помощь

Загрузка...
Войти     Зарегистрироваться
Имя
Архив новостей
< январь 2020  
пн вт ср чт пт сб вс
      1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31      
13:30
Пять тонн овса и 300 кг соли: на Алтае обустраивают лесные "столовые" для животных 0
13:16
Алтайский водитель насмерть сбил пешехода во время обгона 0
13:15
50-летняя россиянка стала самой красивой бабушкой мира 3
12:46
Дуть на Алтае будет до 30 января 0
12:27
Жительницу Алтайского края осудят за воспитание детей крапивой 0
12:11
Куда ты гонишь? Как правильно ездить по трассе в метель 8
12:01
Новый стиль – новые планы: "Грильница" возвращается на культовое место 0
11:48
Падают прямо на улице. Что происходит в Китае, где вспыхнула эпидемия коронавируса 25
11:35
Без голубей и денег. Барнаулец стал жертвой мошенника 3
11:21
Авиарейс из Барнаула в Москву задержался на полтора часа 0
11:05
Врачи скорой помощи в Бийске пересели на коней из-за снегопада 7
10:46
Из-за непогоды автовокзал Барнаула отменил 130 рейсов 0
10:22
В ДТП с автобусом на алтайской трассе никто не пострадал 1
10:10
Алтайские спасатели вызволили группу людей из снежного плена 0
10:00
Первый в Барнауле: где купить уникальные товары для интерьера из Китая 9
09:50
Уже почти 40 трасс перекрыты из-за непогоды на Алтае 0
09:34
Счастливая зачетка, квесты и танцы на льду. Что ждет барнаульцев в День студента 2
09:20
Россиянин под видом полицейского трогал школьниц, чтобы "найти у них снюс" 7
08:49
Полчаса по Павловскому тракту. Барнаул вновь начинает день с пробок 3
08:31
Как отдыхаем на 8 Марта в 2020 году 1
08:01
Оштрафовать на 100 млн и сослать в Сибирь. Чем Водонаева разозлила звезд и политиков 157
07:42
Авиакомпания UTair вновь запустит рейс из Барнаула в Сургут 0
07:31
Вопреки всем прогнозам. Больной раком спортсмен снова смог ходить 0
07:20
"В Эфиопии все так же". О чем думают и как живут в Барнауле студенты-иностранцы 18
07:03
Российский триллер и зарубежное фэнтези. Что и сколько читали барнаульцы в Новый год 4
06:43
Фотографии, которые заставят вас почувствовать себя неуютно 8
06:27
Челябинские силовики предотвратили бойню в школе 7
06:12
Выдохнули. На Алтае откладывается массовое отключение устаревших лифтов 5
05:55
Непогода не отступит. 24 января снова бушует метель 0
05:44
Не берите в руки нож и не обижайте Солнце: наказы древних славян на 24 января 0
00:07
Автобус слетел в кювет на трассе Барнаул – Бийск. Видео 1
23:24
Куда звонить в Алтайском крае, если непогода застала в пути 0
22:51
"АлтайБаскет" возглавил бывший журналист 2
22:30
Барнаульцев приглашают убирать снег за деньги 39
22:00
Таможенников одели в спецкостюмы для досмотра багажа из Азии 1
21:30
Стаи бродячих собак держат в страхе жителей Камня-на-Оби 20
20:57
Два человека погибли в "лобовом" ДТП на трассе в Алтайском крае 0
20:22
Началось. В Алтайском крае перекрыли почти 30 автодорог 0
19:45
Госдума единогласно приняла поправки в Конституцию РФ 8
19:00
Барнаул встал в вечерних восьмибалльных пробках 3
18:37
Как водителям вести себя в метель и снежную бурю. Советы спасателей 0
18:01
Алтайские власти продлили режим ЧС в проблемном городе Яровом 6
18:00
Точно в цель: что такое МРТ гипофиза, кому его назначают, в чем особенность процедуры 0
17:59
Ожирение может быть заразным 0
17:38
Все патрульные машины Алтайского края включили проблесковые маячки 3
17:20
Барнаульцы не отказываются от отдыха на Хайнане несмотря на вспышку коронавируса 4
17:10
Новые возможности для трейдеров: в Сети появился портал для успешной работы на рынке 0
17:00
Россия обошла Украину по уровню коррупции 28
16:53
Заражение россиян новым коронавирусом не подтвердилось 3
16:41
Директора филиала "Аптек Алтая" осудили за крупную взятку 2

© ООО «Амител», 1999 — 2020
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, ИА АМИТЕЛ Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ТУ22 — 00695 от 14.08.2017 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Викторовна Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109 каб.305А
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.