Падают прямо на улице. Что происходит в Китае, где вспыхнула эпидемия коронавируса

В десяти городах Китая с 23 января введен карантин из-за вспышки неизвестного вируса. Наиболее сложная обстановка в Ухане, откуда началась эпидемия. Там не ходит общественный транспорт, в город не впускают пассажирские автобусы и водный транспорт, вылеты из аэропорта и отправления с железнодорожных станций также отменены. Жителям запрещено появляться на улице без масок, не рекомендуется посещать массовые мероприятия.

Жители и корреспонденты местных изданий публикуют в соцсетях, что происходит на улицах городах и в больницах.

Quarantine tents have been set-up in their neighbourhood in Wuhan #coronavirus pic.twitter.com/GxHuuoFhbm