Подключите обратно, я так больше не могу: можно ли прожить день без интернета

Смартфоны, компьютеры, ноутбуки, планшеты, умные часы – кажется, невозможно жить в современном мире без гаджетов. Но если отключить интернет, все эти устройства становятся бесполезной кучей пластика и металла. Мы так привыкли к Всемирной паутине, что жизнь без нее кажется чем-то нереальным. Но активисты уверены, что веб-зависимость – штука опасная и с ней надо бороться. И даже организовали День без интернета, который отмечают 26 января. А вы к нему, кстати, присоединились? Ну не обманывайте, вы же как-то читаете этот текст.

В общем, мы немного пофантазировали: а можно ли действительно сегодня прожить целый день совсем без интернета? Итак, представьте: вечером вы доделали дела, легли в кровать, полчаса бездумно полистали ленту Instagram и наконец уснули.

День начинается не с кофе

Проснулись, потянулись, взяли в руки смартфон, который всю ночь заряжался рядом (кстати, делать этого нельзя), и... что такое? Ничего не обновляется. Интернета нет! Да, его пропажу мы заметим сразу, не успев даже толком проснуться: проверить сообщения в мессенджерах и обновить ленты Instagram и "ВКонтакте" стало слишком привычным утренним ритуалом.

А мессенджеры вообще полностью заменили телефонную связь. Ага, вы пытаетесь позвонить соседу, чтобы узнать есть ли интернет у него. Но тариф у вас такой, что звонки платные, а счет вы давно не пополняли: зачем, если есть интернет? В итоге без Сети не получается ни с кем связаться. Ощущаете это жуткое чувство заброшенности? Да, в вашем гаджете у вас множество друзей. Но сейчас вы одиноки – интернета нет.

Кажется, я потерялся

"День без интернета – пустяки", – решили вы, если провести его в кровати. Однако не выйдет – работу никто не отменял. Надо вызвать такси, но приложение не работает. Кажется, давным-давно (пару лет назад) такси вызывали по телефону. Только номеров под рукой нет. Точно! Надо посмотреть в интернете. Ой, его же нет.

Вы идете на остановку. Прошло 15 минут, 30.. да где ж автобус? Пальцы тыкают на приложение, но оно не откликается. Кстати, люди вокруг так же напуганы, как и вы. Кажется, интернета нет вообще ни у кого! Но в экраны смартфонов некоторые все равно уткнулись: видимо, по привычке.

Интернета нет – работа стоит

Добрались до работы. Коллеги встречают хором: "А у тебя интернет есть?" Кажется, все серьезно. Уж не суверенный ли интернет начал действовать в России. И как в таком случае работать? В офисе паника: ни рабочий чат, ни почта, ни сайт организации – ничего не функционирует. Но начальник домой не отпустил, сказал, что раньше без интернета как-то справлялись.

Вам поручено срочно отправить документы партнерам на другом конце города и договориться о важной встрече. А больше вы просто ничего не успели. Партнер не отвечал на звонки по стационарному телефону (он же не сидит весь день в кабинете). А по пробкам через весь город пришлось добираться часа два. И столько же обратно. Надо же, с интернетом отправка документов занимает пару минут.

Чеканной монетой и никак иначе

Кстати, в разгар рабочего дня вы вспомнили, что проголодались. На столе у коллеги случайно оказался рекламный буклет с номером доставки: да будет еда! "Только оплата наличными, у нас что-то с интернетом сегодня, по карте нельзя", – огорчили в трубке. И что делать? Наличными в офисе не пользуется никто. А вы последнюю мелочь отдали в автобусе. Пришлось идти к банкомату, но и он без интернета не работает. Все остались голодными.

Кстати, за день вы еще не смогли: записаться к врачу, заказать одежду из интернет-магазина, продать на "Авито" старый телевизор, послушать музыку, посмотреть школьные оценки ребенка и его домашние задания, дочитать книгу и самое главное: вы не увидели ни одного мема. Ужасный день. Наконец он закончился.

Счастье есть!

Вы просыпаетесь в холодном поту и первым делом хватаетесь за телефон. На экране все еще та же дата. А в мессенджерах куча сообщений. Вы выдохнули: это был просто сон. Так что там новенького у друзей в Instagram?



Но вы уже поняли, что интернет – это не только развлечения и общение. Это важная коммуникация, без которой сегодня действительно сложно. Кстати, активисты общественных организаций, которые отмечают День без интернета тоже считают, что совсем отказываться от него – глупо. Они опасаются не зависимости от глобальной сети, а зависимости от гаджетов. Не нужно отказываться от быстрых платежей, удобных сообщений, бесплатных звонков и интерактивных карт. Нужно лишь чаще отвлекаться от своего смартфона и проводить время с пользой: с семьей и друзьями, но не в Instagram, а в реальности.