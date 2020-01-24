Жительницу Алтайского края осудят за воспитание детей крапивой

На Алтае завершилось расследование уголовного дела в отношении 43-летней жительницы села Залесово. У нее под опекой находилось четверо несовершеннолетних воспитанников. Учителя забили тревогу, когда одна из девочек пришла на уроки с синяками на лице.

Дети рассказали следователям, что их наказывали за малейшую провинность. В ход шли ремень, стебель крапивы, шнуры от электроприборов, поленья, шкатулка, а также руки и ноги. Такие методы воспитания женщина практиковала на протяжении четырех лет.

В ходе разбирательства сельчанка отрицала свою вину, однако правоохранители собрали достаточную базу доказательств, сообщают в алтайской прокуратуре.

Дело направили в суд. Сама обвиняемая сейчас находится под домашним арестом. Ей грозит от трех до семи лет лишения свободы. Детей из семьи забрали.