Три совета, как раскрутить аккаунт в Instagram

Instagram – одна из популярнейших социальных сетей в мире. Именно этот сервис год за годом бьет рекорды популярности: свой аккаунт есть практически у любого человека с доступом в Интернет. И каждый пользователь хочет, чтобы его он был самым популярным: больше подписчиков, больше лайков, больше просмотров.

Почему Instagram?

Именно Instagram, а не любая другая социальная сеть, сегодня очень популярна и перспективна.

Можно привести в качестве примера для сравнения Facebook – он тоже популярен, но свой потолок роста уже исчерпал. На сегодняшний день большое количество блогеров предпочитают использовать именно Instagram для заработка.

Эффективные способы раскрутки аккаунта

Чтобы продвинуть свой профиль и завоевать популярность есть несколько способов. Самый очевидный – покупка рекламы, однако он не всегда отличается эффективностью. Существует возможность использовать Instagram-накрутку, чтобы за сравнительно небольшие деньги получить большое количество пользователей. Главное – выбирать качественный сервис, предоставляющий продвижение в социальных сетях, например, ALL-SMM.

Накрутка подписчиков

Можно выбрать и другой вариант – накрутка подписчиков. Данный показатель напрямую влияет на рост популярности аккаунта, а также на то, как будут отображаться ваши новые посты. При большом количестве подписчиков выше вероятность, что ваши посты и истории будут оказываться в рекомендуемых у других пользователей.

Накрутка лайков

Воспользоваться накруткой лайков может любой пользователь. Можно купить желаемое количество отметок под определенный пост и получить их уже через несколько часов. Данное решение отлично подойдет для того, чтобы повысить популярность отдельной публикации.

Не существует однозначного ответа, что лучше накручивать: лайки или подписчиков. Наиболее грамотный способ развития аккаунта – совмещение данных услуг и органическое увеличение как лайков, так и подписчиков. И тогда результат не заставит себя долго ждать.