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Дуть на Алтае будет до 30 января

, ИА "Амител"
Но с перерывами
Фото: Goodfon.ru

Фото: Goodfon.ru

Шторм, который сейчас наблюдается на территории Алтайского края, утихнет к сегодняшнему вечеру, 24 января. Но ненадолго, сообщила amic.ru начальник отдела по гидрометеообеспечению регионального гидрометцентра Людмила Сырых.

Уже днем 25 января прогнозируют новые метели и штормовой ветер, которые должны стихнуть к вечеру воскресенья, 26 января.

Такая погода – с периодическим штормовым ветром и спокойными периодами – продержится в крае до середины следующей недели.

30 января над регионом воцарится сибирский антициклон. На смену сильным ветрам и осадкам придут заморозки. В отдельных районах Алтайского края температура ночами будет опускаться до -30 °C. Днем прогнозируют -13...-20 °C.

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Автор:
Никита Иванников Редактор новостей

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