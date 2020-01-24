50-летняя россиянка стала самой красивой бабушкой мира

Фото: instagram.com/_egina_ed
50-летняя Екатерина Егина из Рязани завоевала титул Grandmama Europe на конкурсе красоты, проходившем в Болгарии, пишет Gazeta.ru.
В конкурсе принимали участие 30 женщин старше 40 лет из Филиппин, Сингапура, Кореи, Индии, Украины, Эстонии и других стран. Участницы конкурса должны были представить визитную карточку, дефиле в национальных костюмах, творческий номер и выход в вечернем платье.
Комментарии
Очень хорошо выглядит, браво
Хоть одна красивая девчёнка. А то всё крокодилы да бегемоты побеждают.
да мож и сидит на лавочке, вам почем знать