50-летняя россиянка стала самой красивой бабушкой мира

Фото: instagram.com/_egina_ed

50-летняя Екатерина Егина из Рязани завоевала титул Grandmama Europe на конкурсе красоты, проходившем в Болгарии, пишет Gazeta.ru.

В конкурсе принимали участие 30 женщин старше 40 лет из Филиппин, Сингапура, Кореи, Индии, Украины, Эстонии и других стран. Участницы конкурса должны были представить визитную карточку, дефиле в национальных костюмах, творческий номер и выход в вечернем платье.