Алтайский водитель насмерть сбил пешехода во время обгона

Смертельное ДТП произошло накануне вечером, 23 января, в селе Малоенисейском Бийского района.

Как сообщают в краевой ГИБДД, 44-летний водитель микроавтобуса Honda, не убедившись в безопасности маневра, пошел на обгон и сбил пешехода, который двигался по противоположной обочине.

От полученных травм мужчина скончался на месте ДТП. Отмечается, что водитель был трезв.

Как уже сообщал amic.ru, накануне, 23 января, в Алтайском крае произошла еще одна авария с погибшими. По предварительным данным, на 126-м километре трассы Алтай – Кузбасс водитель Daewoo Nexia выехал на встречную полосу и столкнулся с КамАЗом. На месте погибли сам 35-летний автомобилист и его 23-летний пассажир.