Судья Алтайского арбитражного суда получил семь лет строгого режима

Уже бывшего судью Арбитражного суда Алтайского края Руслана Тэрри признали виновным в посредничестве во взяточничестве, сообщают в региональном Следственном комитете.

"По данным следствия, в производстве судьи Арбитражного суда Колесникова находилось дело по заявлению ОАО "Кубанка" к межрайонной ИФНС № 10 по Алтайскому краю о доначислении компании налога на добавленную стоимость и отказе в возмещении НДС. В мае 2017 года юрист, представлявший интересы ОАО, предложил бывшему арбитражному управляющему Долгову выступить в качестве посредника в передаче взятки в виде денег судье Колесникову за вынесение им решения в пользу "Кубанки". Долгов, в свою очередь, обратился к судье Тэрри с просьбой также выступить посредником в передаче взятки за определенное вознаграждение", – рассказали в ведомстве.

Согласившись, Тэрри предложил своему коллеге Колесникову 800 тысяч рублей. В итоге Колесников вынес решение в пользу компании, а посредники – юрист Долгов и судья Тэрри – получили вознаграждение в размере 1,5 млн и 700 тысяч рублей соответственно.

Долгова приговорили к 4 годам условно и штрафу в 75 млн рублей, дело Колесникова сейчас рассматривает суд, а вот Тэрри получил сразу семь лет колонии, причем строгого режима, и штраф 30 млн рублей.