Мединский и Орешкин стали новыми помощниками президента РФ

Владимир Путин подписал указы о назначении двух бывших членов правительства своими помощниками. Документы опубликованы на официальном сайте президента.

Помощниками главы государства стали: бывший глава Минэкономики Максим Орешкин, которому СМИ и пророчили это место, и экс-министр культуры РФ Владимир Мединский.

Также Владимир Путин подписал указ о назначении нового замруководителя администрации президента РФ.

"Назначить Козака Дмитрия Николаевича заместителем руководителя администрации президента Российской Федерации", – говорится в документе.

Указы вступили в силу.