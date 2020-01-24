Мединский и Орешкин стали новыми помощниками президента РФ

Владимир Путин подписал указы о назначении двух бывших членов правительства своими помощниками. Документы опубликованы на официальном сайте президента.
Помощниками главы государства стали: бывший глава Минэкономики Максим Орешкин, которому СМИ и пророчили это место, и экс-министр культуры РФ Владимир Мединский.
Также Владимир Путин подписал указ о назначении нового замруководителя администрации президента РФ.
"Назначить Козака Дмитрия Николаевича заместителем руководителя администрации президента Российской Федерации", – говорится в документе.
Указы вступили в силу.
Комментарии
Займётся воспитанием Орешкина, лично.
«Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье
И уши ваших понежней,-
Им отвечает Соловей,-
А вы, друзья, как ни садитесь;
Всё в музыканты не годитесь».
И день и ночь трудится должностя придумывает, аки пчела....
Вся братва вернулась