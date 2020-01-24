Метель не отступит. Штормовое предупреждение продлили в Алтайском крае

Синоптики продлили штормовое предупреждение на территории Алтайского края. Метели продолжатся до 28 января.

В регионе ожидается мокрый, местами сильный снег, сильная гололедица и снежные заносы. Ветер с порывами до 24 метров в секунду.

"При осадках, ухудшающих видимость, следует при движении на автомобиле уменьшить скорость движения до 10-20 километров в час, ехать при ближнем свете фар или с "противотуманками", не допускать запотевания лобового стекла, внимательно следить за дорогой. Не следует приближаться слишком близко к едущему впереди транспорту или ориентироваться на него при выборе траектории движения (его водитель может ошибиться и съехать в кювет, увлекая вас за собой), останавливаться на проезжей части, двигаться слишком близко к осевой линии дороги. Перед поездкой за пределы населенного пункта важно проверить состояние всех систем автомобиля, комплектацию аптечки и средств пожаротушения, необходимых аварийно-спасательных средств в виде топора и троса, а также средств связи. При обращении к спасателям следует указать местонахождение, приметы местности, состав группы (количество человек, возраст, есть ли больные, дети), обязательно сообщить контактные телефоны близких", – напомнили правила безопасности в МЧС.

Жителям края рекомендуют отказаться от дальних поездок, а в случае опасности сразу звонить спасателям.