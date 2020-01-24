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Российские туристы массово кинулись бронировать Турцию на лето

, ИА "Амител"
Спрос на это направление вырос за год в пять раз
Фото: tripadvisor.ru

Фото: tripadvisor.ru

Российские туристы массово бронируют летние туры в Турцию. Спрос на отдых в этой стране вырос в пять раз по сравнению с 2019 годом, сообщает "Лента.ру".

Кроме того, за год вырос спрос на Грецию и Кипр (в четыре раза), Испанию (в 3,7 раза), Италию (в 2,5 раза), Болгарию (в два раза).

Эксперты связывают ажиотаж путешественников с благоприятным курсом валют и желанием заранее забронировать тур, тем самым не только сэкономив, но и застолбив места в популярных отелях.

Турция считается любимым направлением россиян. Ежегодно страну посещают более четырех миллионов путешественников из России, и это число постоянно растет.

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Автор:
Никита Иванников Редактор новостей

Комментарии

24.01.2020 14:45
- гость -

везет людям, тут никакой зп не хватает

24.01.2020 14:50
- гость -

туда тур по горячей путевке тысяч 50 вообще ни о чем

24.01.2020 14:51
- гость -

24.01.2020 14:45
- гость - Вам надо завести еще детей и обналичить капитал, тогда велком!

24.01.2020 15:18
гость

Эксперты связывают ажиотаж путешественников с благоприятным курсом валют

Он уже с месяц как снизился и не растет, в декабре у путешественников наверное денег еще не было, а в январе поперли

24.01.2020 15:32
Медведь-шатун

Ну, то есть в Крым съездили разок и хватит деньги полить, поехали куда подешевле и сервис получше...

24.01.2020 15:42
Гостья

Ажиотаж ,какое сладкое слово.Ажиотаж среди мамок с больными ребятишками,занять места в Евпатории-есть,в Крыму в целом -нет.В Турцию летают те,кто туда летает каждый год.Ранее бронирование работает с декабря 2019г,все как обычно.Что наговаривать,если только для рекламы.Есть заявки в Италию,Испанию,Кипр.Больше чем обычно интерес к этим странам.Турция уже становится банальной для русских,как Тай и Вьет,хотя и Доминикана зимой заполнена русскими.

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