Пятница, 24 Январь, 17:41

Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 61,95
€ 68,69
Обь
4см +0


Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Новое правительство РФСнегопады на АлтаеОтставка Правительства РФ
Новости

Скорая на лошадях и в гости на лыжах. Как переживают метели алтайские села

, ИА "Амител"
В снежном плену находятся десятки населенных пунктов
Фото: vop.ru

Фото: vop.ru

Жители села Куликово Ребрихинского района уже неделю передвигаются по селу только на лыжах или гужевой повозке. После бурана 17-18 января село, в котором проживает чуть больше 300 человек, оказалось в снежном плену. 24 января Алтайский край накрыл новый шторм, и многие населенные пункты вновь накрыло и засыпало. Корреспонденты amic.ru связались с жителями сел и узнали о ситуации.

Врач не прошел. Ребрихинский район, село Куликово

Куликово заметено снегом уже неделю. Чистят только основную дорогу до населенного пункта. А в самом селе расчищен проезд только до школы.

"К домам подъездов нет, люди ходят на лыжах и ездят на конях. Моя мама к бабушке, которая живет недалеко в этом же селе, ходит на охотничьих лыжах. Снег по пояс, дорог нет. Сегодня звонила, говорит, что собирается идти. Такая ситуация с прошлой недели, с 17 января, когда был сильный снегопад. Всю неделю никто никуда выехать не может. До бабушки пытался дойти врач, по пояс проваливался в снег, не смог дойти, вернулся. А скорая вообще никуда не выезжает", – рассказал Сергей.

По его словам, сельчанам пообещали, что техника почистит сельские улицы лишь в понедельник, 27 января.

Сложно, но не страшно. Павловский район, село Елунино

До этого села добраться можно только по дороге от Павловска. По словам жителей, сегодня ситуация на дороге напряженная, переметы, но пока доехать до села можно. А вот в самой деревне есть участки, где транспорт уже проехать не может. Уборкой снега занимаются владельцы техники, с которыми сельсовет заключил договоры.

Почти в плену. Угловский район, село Лаптев Лог

После бури 17-18 января село от снега почистили быстро, говорят местные жители. А вот сегодня обстановка гораздо сложнее, метель началась еще в четверг, 23 января, и на данный момент населенный пункт, где проживает 800 жителей, расчистить не могут.

"23 января ездили в Рубцовск, обратно кое-как добрались, – рассказывает Марина Подгорная. – Дороги чистят, но их практически сразу снова заметает. Сегодня всю ночь была метель, слышно, что трассы чистят, но в село техника не заходит. По деревне проехать сложно, пока не прочистят основные дороги, можно застрять. В Рубцовске тоже все завалено снегом, дворы только расчистили после прошлого бурана, сейчас снова все заметает".

Проезд по двум улицам. Тюменцевский район, село Тюменцево

Жители Тюменцево рассказывают, что 24 января проехать можно только по двум самым большим улицам села. Сильный ветер и снег все заметает, везде сугробы и переметы. Такси отказываются от вызовов, так как проехать по переулкам машины не могут.

В снежном капкане. Город Барнаул, село Власиха

Снегоуборочная техника расчищает село с прошлой недели. Однако есть в населенном пункте тупиковый проезд, который ведет только к одному дому с адресом: ул. Лучезарная, 19. В одной половине живет 90-летняя Мария Спирина, ветеран труда и труженик тыла , а во второй – труженик тыла Клавдия Колотова.

"Сейчас проезд оказался заблокирован. До основной дороги несколько сотен метров, – рассказывает внучка Марии Спириной, Марина. – Ни автомобиль, ни скорая добраться до дома бабушки не могут. Обращались во все службы, но безрезультатно. Дорога принадлежит муниципалитету, и почему ее не чистят, мы не понимаем. Чтобы расчистить путь, нужная тяжелая техника, это 15-20 тыс. рублей стоит".

В администрации города, по словам Марины, говорят, что дорогу расчистят, но попозже, так как вся техника занята.

"Сегодня кое-как дошли до магазина за хлебом, но ведь нужны и другие продукты – сахар, мука. Их можно привезти только на машине. И такая ситуация с декабря", – отмечает женщина.

К больному на снегоходе. Змеиногорск

Сложная ситуация и на этой территории. Врачей к больным доставляют на снегоходах.

"В Змеиногорске дороги пробивают, к школам, детским садам и другим социальным объектам расчищают. Администрация завела дежурного на телефоне, и туда пенсионеры, больные люди, мамы с детьми могут обратиться, чтобы им доставили воду, лекарства, продукты питания. Все в район завозят, доставляют товары волонтеры на своих личных снегоходах. Два снегохода дежурят при центральной районной больнице, и они доставляют врачей до больных. Если требуется госпитализация, то бригада медиков едет в сопровождении снегоочистительной техники. Сейчас сложно всем. Врач рассказывал, как мужчина-волонтер на снегоходе всю ночь доставлял медиков до больных людей. И к утру он едва не упал в обморок. Люди работают на износ", – рассказала amic.ru член комиссии Общественной палаты по вопросам экологии и здоровья, главный редактор газеты "Змеиногорский вестник" Людмила Кейбол.

На местной метеостанции ей рассказали, что с 1 по 22 января в городе выпало 218% осадков.

Приоритет между селами. Зональный район, село Зональное

В райцентре и селах с прошлой недели работает снегоуборочная техника. Центральные улицы Зонального хорошо расчищены, говорят местные жители, есть подъезды к детсадам, школам, больницам. Налажено сообщение между поселками Октябрьский, Шубенка, Урожайный, Новомихайловка.

"В самих деревнях обстановка сложнее, приоритет отдан дорогам между селами. Работает техника сельского совета, но помогают предприятия "Лига" и "Алтайский бройлер", они по договоренности привлекают технику", – сообщили местные жители.

Не подобраться. Баевский район, село Баево

Ситуация в районе и его центре сложная, жалуются сельчане. Такого снега, по их словам, они не помнят. Многие улицы остаются не расчищенными, к некоторым домам даже не подобраться.

"Заметены улицы, сельская администрация наняла технику, собрала всех частников, они прочистили все улицы и переулки, но на следующий день все снова замело. Техника ломается, ее тут же ремонтируют и сразу пускают в работу. Но через несколько часов нужно чистить все вновь. Временно закрыли детский сад, к нему просто нет прохода", – говорят люди.

Напомним, на 23 и 24 января в Алтайском крае объявили штормовое предупреждение из-за сильного ветра. В регионе перекрыли более 40 автодорог.

Скорая на лошадях. Бийский район

Снегопады внесли свои коррективы в работу станции скорой помощи в Бийске. Как мы уже сообщали, врачам пришлось пересесть на гужевую повозку, чтобы добраться до больных по заметенным дорогам. Об этом главврач станции скорой помощи Бийска Алексей Карнаухов рассказал в эфире радио "Вести ФМ".

Читайте также в сюжете: Снегопады на Алтае
Автор:
Алёна Жукова журналист (7-385-2) 59-44-66

Комментарии

Загрузка...
Войти     Зарегистрироваться
Имя
Архив новостей
< январь 2020  
пн вт ср чт пт сб вс
      1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31      
17:18
Судья Алтайского арбитражного суда получил семь лет строгого режима 2
17:07
"АлтайБаскет" проводит заключительные домашние матчи сезона 0
16:53
Россиянам организуют особые условия в аэропортах Египта 1
16:33
Скорая на лошадях и в гости на лыжах. Как переживают метели алтайские села 0
16:24
Автобус из Барнаула в Толмачево отменили из-за нерентабельности 3
16:11
Опять штормит. Что происходит на трассах Алтайского края 24 января 0
16:02
Конкурсы на льду и подарки: "Европа Плюс" устраивает вечеринку в честь Дня студента 1
15:46
На шести трассах в Алтайском крае открыли движение 0
15:33
Заказал посылку из Китая. Могу ли я заразиться коронавирусом? 1
15:22
Работающим пенсионерам в России вернут индексацию пенсии 7
15:12
Алтайские следователи раскрыли двойное убийство спустя четверть века 6
15:00
Три совета, как раскрутить аккаунт в Instagram 2
14:51
Метель не отступит. Штормовое предупреждение продлили в Алтайском крае 0
14:41
Стрелки часов Судного дня сдвинулись. Что это значит? 3
14:30
Копай пещеру. Что делать, если застрял на трассе в метель? 3
14:14
Российские туристы массово кинулись бронировать Турцию на лето 11
14:00
"Ростелеком" поддержал новые проекты образовательных учреждений Барнаула 0
13:45
Мединский и Орешкин стали новыми помощниками президента РФ 5
13:30
Пять тонн овса и 300 кг соли: на Алтае обустраивают лесные "столовые" для животных 0
13:16
Алтайский водитель насмерть сбил пешехода во время обгона 1
13:15
50-летняя россиянка стала самой красивой бабушкой мира 13
12:46
Дуть на Алтае будет до 30 января 4
12:27
Жительницу Алтайского края осудят за воспитание детей крапивой 0
12:11
Куда ты гонишь? Как правильно ездить по трассе в метель 21
12:01
Новый стиль – новые планы: "Грильница" возвращается на культовое место 2
11:48
Падают прямо на улице. Что происходит в Китае, где вспыхнула эпидемия коронавируса 33
11:35
Без голубей и денег. Барнаулец стал жертвой мошенника 6
11:21
Авиарейс из Барнаула в Москву задержался на полтора часа 1
11:05
Врачи скорой помощи в Бийске пересели на коней из-за снегопада 8
10:46
Из-за непогоды автовокзал Барнаула отменил 130 рейсов 0
10:22
В ДТП с автобусом на алтайской трассе никто не пострадал 1
10:10
Алтайские спасатели вызволили группу людей из снежного плена 0
10:00
Первый в Барнауле: где купить уникальные товары для интерьера из Китая 9
09:50
Уже почти 40 трасс перекрыты из-за непогоды на Алтае 0
09:34
Счастливая зачетка, квесты и танцы на льду. Что ждет барнаульцев в День студента 2
09:20
Россиянин под видом полицейского трогал школьниц, чтобы "найти у них снюс" 7
08:49
Полчаса по Павловскому тракту. Барнаул вновь начинает день с пробок 5
08:31
Как отдыхаем на 8 Марта в 2020 году 1
08:01
Оштрафовать на 100 млн и сослать в Сибирь. Чем Водонаева разозлила звезд и политиков 190
07:42
Авиакомпания UTair вновь запустит рейс из Барнаула в Сургут 0
07:31
Вопреки всем прогнозам. Больной раком спортсмен снова смог ходить 0
07:20
"В Эфиопии все так же". О чем думают и как живут в Барнауле студенты-иностранцы 21
07:03
Российский триллер и зарубежное фэнтези. Что и сколько читали барнаульцы в Новый год 4
06:43
Фотографии, которые заставят вас почувствовать себя неуютно 8
06:27
Челябинские силовики предотвратили бойню в школе 8
06:12
Выдохнули. На Алтае откладывается массовое отключение устаревших лифтов 5
05:55
Непогода не отступит. 24 января снова бушует метель 0
05:44
Не берите в руки нож и не обижайте Солнце: наказы древних славян на 24 января 0
00:07
Автобус слетел в кювет на трассе Барнаул – Бийск. Видео 1
23:24
Куда звонить в Алтайском крае, если непогода застала в пути 0

© ООО «Амител», 1999 — 2020
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, ИА АМИТЕЛ Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ТУ22 — 00695 от 14.08.2017 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Викторовна Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109 каб.305А
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.