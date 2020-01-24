Алтайские следователи раскрыли двойное убийство спустя четверть века

Следователи завершили разбирательство по поводу убийств двух девушек, которые произошли в Барнауле в 1993 году. Дело передали в суд, сообщают в краевом Следственном комитете.

Тело первой девушки нашли в марте 1993 года в овраге недалеко от Власихинского кладбища. Спустя две недели в собственной квартире обнаружили тело еще одной молодой жительницы Барнаула. Обе были задушены. При этом исчезли золотые украшения и ценности.

Раскрыть преступление удалось спустя 26 лет. В сентябре 2019 года в поле зрения правоохранителей попал 59-летний неоднократно судимый за кражи барнаулец, которого заподозрили в сбыте наркотиков. После допроса его знакомых выяснилось, что мужчина может быть причастен к совершению убийств 1993 года. При предъявлении доказательств он признался в содеянном.

Установлено, что в 1993 году барнаулец работал водителем трамвая и познакомился с молодой пассажиркой, которую по окончании смены пригласил в дом своего брата. Видя, что на новой знакомой надето много золотых украшений, мужчина решил обогатиться. Взяв шнур, злоумышленник задушил гостью, а тело сбросил в овраг.

Спустя две недели его друг рассказал, что знает обеспеченную девушку, в доме которой можно похитить ценности. Подельники пришли к горожанке в гости якобы решить возникшие у женщины проблемы. После того как друг отлучился из комнаты, мужчина задушил хозяйку. Взяв с собой ценности, злоумышленники скрылись.

Меру наказания обвиняемому определит суд.