Работающим пенсионерам в России вернут индексацию пенсии

Сопредседатель рабочей группы по подготовке поправок в Конституцию Талия Хабриева заявила, что в России будет возобновлена индексация пенсий для работающих пенсионеров, пишет РБК.

Отвечая на вопрос одного из депутатов о том, будет ли возобновлена индексация, она отметила, что в 75 статье Конституции говорится, что система пенсионного обеспечения граждан в России формируется "на основе принципов всеобщности, справедливости и солидарности поколений" и при этом "регулярно осуществляется индексация размера пенсий в порядке, установленном федеральным законом".

"Это означает, что не только повышается юридическая защита, а речь идет о стабильности социального стандарта. <...> Возможна только конкретизация порядка в федеральном законе. Так что ответ: индексируются", – пояснила Хабриева.