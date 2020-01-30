Жизнь под аккомпанемент природы. Почему барнаульцы стремятся поселиться за городом

В последнее время все больше людей, уставших от суеты города, шума, смога, пробок, меняют привычную жизненную модель. Они предпочитают селиться где-то на окраине или даже за городом. И это не просто желание нескольких людей. Это уже массовый тренд.

В гармонии с природой и собой

Один из главных плюсов загородной жизни – здесь легче дышится. Как правило, дом, поселок или жилой комплекс находится в зеленой зоне с обилием лесной чащи, речкой и другими прелестями флоры и фауны. Воздух за городом гораздо благоприятней для любого живого организма, чем экология мегаполиса, где преобладают пыль, выхлопные газы и другая химия. Представьте, как здорово пробежаться перед работой или после трудового дня по лесу или позаниматься на свежем воздухе спортом.

Здесь отсутствует шум. Просыпаться под пение птиц намного полезней, чем от рева моторов грузовиков.

Также в копилку плюсов можно отнести потрясающие виды, уединенность и покой, которые после напряженных трудовых будней так необходимы многим из нас.

Рай в шалаше?

Но что делать, если человек не готов к жизни в собственном доме? Ведь эта категория жилья требует полноценного ухода. Да, квартиру тоже нужно убирать, но содержать дом существенно сложней. Вам чаще надо будет делать ремонт, так как за внешний вид и состояние разных элементов коттеджа отвечаете вы, а не ЖКХ или ТСЖ. Протечка крыши, подтопление подвала, плохой дренаж, трещины в штукатурке – ремонт придется делать своими силами.

Газ, вода, электричество, связь, канализация, интернет и отопление: все это великие блага цивилизации и неотъемлемые атрибуты городской жизни. Их можно найти в современных поселках и в крупных загородных поселениях. Однако ситуация, когда в "деревне" не проведен газ или нет центрального отопления, по-прежнему не редкость.

Коттедж со всеми необходимыми благами жизни – коммуникациями, гаражом, баней, еще и желательно охранной системой – не каждому по карману.

Что же тогда делать? Забыть про мечту о жизни на природе или отложить ее в дальний ящик?

Барнаульская компания "Домстрой" уверена, что мечты нужно исполнять. В "Хорошоево" застройщик создал благоприятную атмосферу, где много воздуха, света и пространства. Жилой комплекс, расположенный в экологически чистом районе, буквально в 15 минутах езды от центра Барнаула, обещает уединенность, но не отрешенность; жизнь высокого уровня комфорта по привлекательной цене и потрясающие виды за окном.

Не жизнь, а сказка

Первые два дома ЖК "Хорошоево", сдача которых запланирована на IV квартал 2020 года, носят имена великих русских пейзажистов Шишкина и Поленова. И это совершенно не случайно, потому что атмосфера, царящая вокруг домов, поистине живописная. Жилой район расположен всего в пяти минутах от оживленной автотранспортной артерии – Змеиногорского тракта, но в то же время находится в обособленном лесном массиве, который обрамляет 90% территории.

Прямо сейчас можно перейти на сайт жилого комплекса и выбрать тот вид из окна на сосновый бор, который придется по вкусу. А выбирать действительно есть из чего – 116 квартир в каждом доме. Каждая из них – неважно, однокомнатная это, двух-, трехкомнатная или двухуровневая – благодаря грамотной планировке подарит ощущение простора и уюта.

На широких лифтовых площадках можно кататься на роликах, не мешая соседям, или даже хранить велосипеды всей семьи.

Организовать семейный пикник или выйти на прогулку по лесной чаще, ввести в привычку ежедневные пробежки или прогулки станет проще, если сделать свой выбор в пользу "Хорошоево". Вот она – зеленая зона, к которой стремятся горожане, а буквально в 50 шагах – Трасса здоровья.

Между домами находится большая липовая аллея, а во дворах будут обустроенные спортивные площадки для упражнений, велосипедные и беговые дорожки.

Здесь вас точно не коснется "сельская" скука, присущая многим частным секторам и коттеджным поселкам. Центр Барнаула и Индустриальный район с культурно-развлекательными заведениями находятся достаточно близко от ЖК "Хорошоево". Да и нагорная часть Барнаула активно "заселяется" объектами торговли и досуга. Детские сады, центры детского развития, общеобразовательные школы, медицинские учреждения, супермаркеты – все здесь, рядом с "Хорошоево".

И если вы думаете, что это сказка обойдется вам слишком дорого, спешим развеять этот миф: стоимость квадратного метра здесь более чем "вкусная" – от 43 тысяч рублей. Близко к центру, но по цене окраины.

Поэтому не стоит отказывать себе в удовольствии загородной жизни. Главное – выбрать место, где будет действительно хорошо.

ЖК "Хорошоево"

г. Барнаул, Змеиногорский тракт, ул. 6-я Нагорная, 15Г 8/9

Телефон: 8 (3852) 539-953

Сайт