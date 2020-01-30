Четверг, 30 Январь, 08:56

Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 62,39
€ 68,68
Обь
7см +2


Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Эпидемия китайского коронавирусаНовое правительство РФСнегопады на Алтае
Новости

Жизнь под аккомпанемент природы. Почему барнаульцы стремятся поселиться за городом

, ИА "Амител"
И как найти вариант жилья, объединяющего в себе преимущества городской и загородной жизни

В последнее время все больше людей, уставших от суеты города, шума, смога, пробок, меняют привычную жизненную модель. Они предпочитают селиться где-то на окраине или даже за городом. И это не просто желание нескольких людей. Это уже массовый тренд.

В гармонии с природой и собой

Один из главных плюсов загородной жизни – здесь легче дышится. Как правило, дом, поселок или жилой комплекс находится в зеленой зоне с обилием лесной чащи, речкой и другими прелестями флоры и фауны. Воздух за городом гораздо благоприятней для любого живого организма, чем экология мегаполиса, где преобладают пыль, выхлопные газы и другая химия. Представьте, как здорово пробежаться перед работой или после трудового дня по лесу или позаниматься на свежем воздухе спортом.

Здесь отсутствует шум. Просыпаться под пение птиц намного полезней, чем от рева моторов грузовиков.

Также в копилку плюсов можно отнести потрясающие виды, уединенность и покой, которые после напряженных трудовых будней так необходимы многим из нас.

Рай в шалаше?

Но что делать, если человек не готов к жизни в собственном доме? Ведь эта категория жилья требует полноценного ухода. Да, квартиру тоже нужно убирать, но содержать дом существенно сложней. Вам чаще надо будет делать ремонт, так как за внешний вид и состояние разных элементов коттеджа отвечаете вы, а не ЖКХ или ТСЖ. Протечка крыши, подтопление подвала, плохой дренаж, трещины в штукатурке – ремонт придется делать своими силами. 

Газ, вода, электричество, связь, канализация, интернет и отопление: все это великие блага цивилизации и неотъемлемые атрибуты городской жизни. Их можно найти в современных поселках и в крупных загородных поселениях. Однако ситуация, когда в "деревне" не проведен газ или нет центрального отопления, по-прежнему не редкость. 

Коттедж со всеми необходимыми благами жизни – коммуникациями, гаражом, баней, еще и желательно охранной системой – не каждому по карману.

Что же тогда делать? Забыть про мечту о жизни на природе или отложить ее в дальний ящик?

Барнаульская компания "Домстрой" уверена, что мечты нужно исполнять. В "Хорошоево" застройщик создал благоприятную атмосферу, где много воздуха, света и пространства. Жилой комплекс, расположенный в экологически чистом районе, буквально в 15 минутах езды от центра Барнаула, обещает уединенность, но не отрешенность; жизнь высокого уровня комфорта по привлекательной цене и потрясающие виды за окном.

Не жизнь, а сказка

Первые два дома ЖК "Хорошоево", сдача которых запланирована на IV квартал 2020 года, носят имена великих русских пейзажистов Шишкина и Поленова. И это совершенно не случайно, потому что атмосфера, царящая вокруг домов, поистине живописная. Жилой район расположен всего в пяти минутах от оживленной автотранспортной артерии – Змеиногорского тракта, но в то же время находится в обособленном лесном массиве, который обрамляет 90% территории.

Прямо сейчас можно перейти на сайт жилого комплекса и выбрать тот вид из окна на сосновый бор, который придется по вкусу. А выбирать действительно есть из чего – 116 квартир в каждом доме. Каждая из них – неважно, однокомнатная это, двух-, трехкомнатная или двухуровневая – благодаря грамотной планировке подарит ощущение простора и уюта.

На широких лифтовых площадках можно кататься на роликах, не мешая соседям, или даже хранить велосипеды всей семьи.

Организовать семейный пикник или выйти на прогулку по лесной чаще, ввести в привычку ежедневные пробежки или прогулки станет проще, если сделать свой выбор в пользу "Хорошоево". Вот она – зеленая зона, к которой стремятся горожане, а буквально в 50 шагах – Трасса здоровья.

Между домами находится большая липовая аллея, а во дворах будут обустроенные спортивные площадки для упражнений, велосипедные и беговые дорожки.

Здесь вас точно не коснется "сельская" скука, присущая многим частным секторам и коттеджным поселкам. Центр Барнаула и Индустриальный район с культурно-развлекательными заведениями находятся достаточно близко от ЖК "Хорошоево". Да и нагорная часть Барнаула активно "заселяется" объектами торговли и досуга. Детские сады, центры детского развития, общеобразовательные школы, медицинские учреждения, супермаркеты – все здесь, рядом с "Хорошоево".  

 

И если вы думаете, что это сказка обойдется вам слишком дорого, спешим развеять этот миф: стоимость квадратного метра здесь более чем "вкусная" – от 43 тысяч рублей. Близко к центру, но по цене окраины.

Поэтому не стоит отказывать себе в удовольствии загородной жизни. Главное – выбрать место, где будет действительно хорошо.

ЖК "Хорошоево"
г. Барнаул, Змеиногорский тракт, ул. 6-я Нагорная, 15Г 8/9
Телефон: 8 (3852) 539-953
Сайт

Материалы по теме

 

На правах рекламы
Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

Уважаемые читатели!
По данной теме комментарии не принимаются.

Архив новостей
08:54
За что насчитали штраф и как снизить плату за свет – спроси директора БГЭС
В режиме онлайн гендиректор БГЭС поможет решить проблемные ситуации абонентов
08:41
Алтайский футболист перешел в московский «Спартак» 0
08:32
Алтайские медики рассказали, почему не стоит паниковать из-за коронавируса 0
08:16
Больше пяти тысяч. Сколько будут получать алтайские учителя за классное руководство 3
08:01
Жизнь под аккомпанемент природы. Почему барнаульцы стремятся поселиться за городом 0
07:44
Лениться разрешается: пельмени под шубой на ужин по рецепту от Sofi 0
07:34
Ученые назвали четыре продукта, которые сжигают жир 0
07:27
50 школ и 39 детсадов в Алтайском крае закрыто на карантин по гриппу и ОРВИ 0
07:12
Против склероза и рака: на Алтае производят масло для вкусной и здоровой жизни 1
07:01
Искусство строительства. Названы лучшие архитектурные фото 2019 года 0
06:45
Когда пора менять электросчетчик и почему передавать показания выгодно 3
06:28
Два, три – продано. Между "Лентой" и "Ашаном" построят микрорайон из шести высоток 5
06:16
Это точно бабушка? 55-летняя австралийка покорила интернет своей фигурой 4
06:04
Водители Алтайского края нарушили ПДД в 2019 году на 450 миллионов 0
05:45
Замело, а теперь заморозит. О погоде в Алтайском крае 30 января 0
00:21
Главу Республики Алтай экстренно госпитализировали в Москве 0
23:48
В Бермудском треугольнике нашли пропавший в 1925 году корабль 0
23:27
Жесткое ДТП произошло на Павловском тракте в Барнауле 0
23:17
"Ужель та самая Татьяна". Дочь экс-министра Алтая подозревают в случайном убийстве 7
22:33
Осужденные вышли на очистку улиц Рубцовска от снега 3
22:10
Путин уволил главу Чувашии после неудачной шутки 4
21:46
Светлана Ходченкова поделилась с фанатами фотографией в нижнем белье 0
21:10
Благотворительные фонды отказались помогать в борьбе с раком российскому трансгендеру 0
20:46
Атеист из Бийска требует отправить нового министра культуры в монастырь 3
20:11
Еще две трассы в Алтайском крае закрыли для движения автомобилей 0
19:41
Мошенники предлагают жителям Алтайского края прививки от коронавируса 1
19:12
Самая красивая женщина в мире в очередной раз разделась для журнала 1
18:46
Алтайский эпидемиолог объяснила, можно ли подхватить коронавирус через посылку 0
18:10
Житель Астрахани спас провалившуюся под лед собаку 3
17:51
Коронавирус у двух жителей Кузбасса не подтвердился 0
17:40
Режим ЧС ввели в трех районах Алтайского края из-за метели 1
17:21
Три десятка полицейских продолжают искать пропавших на Алтае подростков 0
17:10
Движение на 18 трассах в Алтайском крае остается ограниченным. Чуйский тракт открыли 1
16:37
Усилившаяся на Алтае метель отрезала от школ еще 1,5 тысячи детей 2
16:18
Алтайских хоккеистов вызвали в сборную России 2
16:02
Иностранцам упростят въезд в Россию 4
15:42
Здание СПИД-центра в Барнауле пытаются продать в четвертый раз 5
15:29
Карантин из-за ОРВИ ввели на Алтае 1
15:27
Вторая жизнь: что нужно знать при реставрации автомобиля 0
15:15
Предполагаемый убийца ростовского депутата свел счеты с жизнью 4
15:05
Российское правительство одобрило законопроект бывшего алтайского губернатора 21
14:49
Часть депутатов парламента Алтая отказались от условного голосования по Конституции 7
14:29
Около 40% трудоспособных россиян скрываются от государства 32
14:15
Движение трамваев в Барнауле остановилось из-за ДТП 1
14:04
Депутат предложил убирать рекламные щиты в Барнауле для снижения аварийности 26
13:50
Алтайская семья спасла лисенка от бродячих собак. Видео 1
13:41
Вилял и подрезал. ДТП с участием маршрутки произошло в Барнауле 4
13:20
Должность "верховного правителя" предложили внести в Конституцию 45
13:03
Все ближе и ближе. Коронавирус подозревают в соседнем с Алтайским краем регионе 14
12:45
Алтайский спортсмен стал призером юношеского первенства мира по биатлону 1

© ООО «Амител», 1999 — 2020
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, ИА АМИТЕЛ Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ТУ22 — 00695 от 14.08.2017 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Викторовна Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109 каб.305А
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.