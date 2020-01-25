Чумачечая зима. Тревожные мемы о коронавирусе в Китае

Мемы из сети интернет

Вспышка неизвестного коронавируса в Китае унесла уже жизни 26 человек. В десяти городах страны ввели карантин. В роликах, которые местные жители выкладывают в Сеть, можно увидеть, как люди падают в обморок прямо на улицах. В больницах, как и в магазинах, настоящие столпотворения.

Конечно, шутить по этому поводу легко, когда тебе можно без риска для жизни выйти на улицу. Но тем не менее без юмора наша жизнь была бы куда сложнее. Мем смешной, а ситуация страшная.

я сижу дома и боюсь контактировать с людьми и без всяких эпидемий — Egor Korshunov (@GTLeet) January 23, 2020

Коронавирус пытается покинуть Ухань после того как китайские власти прекратили любое транспортное сообщение с городом pic.twitter.com/ORsMSXle6x — do not resuscitate (@Nat_anest) January 23, 2020

Власти Китая приступили к блокированию города Ухань, откуда началось распространение корона вируса.

"Обитель зла" в реальности. pic.twitter.com/ijYCfypUeY — Alex Galimov (@alexgalimov72) January 23, 2020

неизвестный вирус с Китая уже дошёл до России



хеххехе



хехе



хех....



У МЕНЯ ПОСЫЛКА С АЛИЭКСПРЕСС АААААААА — – ghostly avenger ; (@holy_marshal_) January 22, 2020

В новостях вещают, что вирус из Китая уже добрался до России и начинает распространяться по соседним странам.



Я так понимаю, бог понял, что потопы, метеоритные дожди и превращение людей в соляные столбы уже не совсем актуальные методы, поэтому решил поиграть в Plague Inc. — .Винтерфелл. (@Wizard_Severus) January 22, 2020