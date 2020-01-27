Студентов-инженеров Алтайского края приглашают принять участие в чемпионате CASE-IN

Алтайские студенты могут принять участие в Международном инженерном чемпионате CASE-IN. Это крупнейшее практико-ориентированное соревнование в России и странах СНГ по решению инженерных кейсов. Регистрация на него уже открыта.

Чемпионат проходит в формате командного соревнования. Участники решают инженерные кейсы, посвященные реальным производственным проблемам, разработанные по материалам отраслевых предприятий. Молодые инженеры проводят командную работу по решению конкретной инженерной, технической проблемы или бизнес-задачи. Они используют практический опыт, технико-экономические расчеты и логику. В этом году все направления чемпионата объединяет общая тема "Технологическая модернизация".

Отборочный этап чемпионата по направлению "Электроэнергетика" пройдет 26 марта в Алтайском государственном техническом университете им. И.И. Ползунова. Победители отправятся в Москву для участия в финале. А победители финала чемпионата получат возможность принять участие во всероссийских отраслевых летних форумах, пройти практику в ведущих компаниях отрасли.

Мероприятие проводится с целью поддержать студентов и помочь им получить практические знания, опыт и новые компетенции, а также популяризации инженерно-технического образования и формирования кадрового резерва.

Международный инженерный чемпионат CASE-IN – один из проектов платформы АНО "Россия – страна возможностей".

Более подробную информацию по участию можно узнать у модератора чемпионата в АлтГТУ по телефону 29-77-76 или по электронной почте gutov_ia@mail.ru.