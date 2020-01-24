Россиянам организуют особые условия в аэропортах Египта

Российские эксперты по безопасности на авиатранспорте завершили очередной осмотр аэропортов Шарм-эш-Шейха и Хургады. Члены делегации смогли осмотреть все, что их интересовало, сообщает РИА "Новости".
В частности, эксперты проинспектировали все меры безопасности, начиная с прибытия пассажиров, оформления всех процедур и заканчивая досмотром пассажиров и багажа. Российские специалисты ознакомились с работой камер видеонаблюдения, системой доступа сотрудников в аэропорт и на взлетно-посадочную полосу.
Членам делегации продемонстрировали отдельные, огороженные выходы на посадку, которые предлагается использовать для пассажиров из России, а также отдельные стойки регистрации.
Напомним, Россия закрыла авиасообщение с Египтом в ноябре 2015 года после инцидента в небе над Синайским полуостровом. Крушение потерпел Airbus A321 авиакомпании "Когалымавиа", летевший из Шарм-эш-Шейха в Санкт-Петербург. На борту находились 217 пассажиров и семь членов экипажа, все они погибли. ФСБ квалифицировала случившееся как теракт.
Комментарии
Опять прогнули свой народ. Разрешили поиздеваться над своим народом унижительными досмотрами, которые сейчас происходят в аэропортах Египта. Даже для этого отдельные выходы и заходы. Пипец! Надо с них спрашивать, как это произошло с самолетом, а не с российских туристов.