Россиянам организуют особые условия в аэропортах Египта

Российские эксперты по безопасности на авиатранспорте завершили очередной осмотр аэропортов Шарм-эш-Шейха и Хургады. Члены делегации смогли осмотреть все, что их интересовало, сообщает РИА "Новости".

В частности, эксперты проинспектировали все меры безопасности, начиная с прибытия пассажиров, оформления всех процедур и заканчивая досмотром пассажиров и багажа. Российские специалисты ознакомились с работой камер видеонаблюдения, системой доступа сотрудников в аэропорт и на взлетно-посадочную полосу.

Членам делегации продемонстрировали отдельные, огороженные выходы на посадку, которые предлагается использовать для пассажиров из России, а также отдельные стойки регистрации.

Напомним, Россия закрыла авиасообщение с Египтом в ноябре 2015 года после инцидента в небе над Синайским полуостровом. Крушение потерпел Airbus A321 авиакомпании "Когалымавиа", летевший из Шарм-эш-Шейха в Санкт-Петербург. На борту находились 217 пассажиров и семь членов экипажа, все они погибли. ФСБ квалифицировала случившееся как теракт.