"АлтайБаскет" проводит заключительные домашние матчи сезона

Баскетболисты "АлтайБаскета" сегодня, 24 января, и завтра, 25 января, сыграют против "Зенита-2" из Санкт-Петербурга.

Сейчас алтайские баскетболисты занимают третье место в турнирной таблице. Команда из Северной столицы – на пятой строке.

Матчи пройдут в спорткомплексе "Победа". Начало сегодня в 19 часов. Завтра игра стартует в 17:00.

Как уже сообщал amic.ru, "АлтайБаскет" получил нового руководителя. Прежнего директора клуба Павла Тулина сменил на этом посту журналист Дмитрий Гладких. Ранее он уже работал в "АлтайБаскете" в должности пресс-атташе, однако затем покинул клуб.

Основной задачей нового руководителя станет поиск инвесторов для клуба. Также в ближайшее время необходимо найти деньги на погашение двухмесячных долгов по зарплате.