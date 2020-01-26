Детство без интернета и телефонов. Ностальгические фото о беззаботной поре

Фото из сети интернет

26 января в мире празднуется день без интернета. Он отмечается ежегодно в последнее воскресенье января. Проблемы, к которым хотят обратить внимание в этот день, касаются интернет-зависимости. Организаторы призывают во всем знать меру и помнить, что интернет – это не вся жизнь.

Мы в этот день хотим вспомнить, каким было советское детство, когда не было ни интернета, ни телефонов, ни компьютеров.