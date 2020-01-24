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В Алтайском крае ведется капитальный ремонт 22 многоквартирных домов

, ИА "Амител"
За год в регионе планируют отремонтировать 255 домов
Фото: altairegion22.ru

Фото: altairegion22.ru

Алтайский фонд капремонта приступил к выполнению плана на 2020 год уже в конце прошлого года. В данный момент работы ведутся на 22 объектах, один из которых – дом на улице Союза Республик, 31, в Барнауле.

Здесь рабочие меняют кровлю. Жильцы дома, которому уже более 50 лет, давно жалуются на протекающую крышу. Благодаря активности собственников сроки ремонта удалось перенести на более ранний период. Одним из главных условий этого является высокая платежеспособная дисциплина. Процент собираемости взносов в этом доме составил порядка 90%. 

"Работы на объекте начали в конце декабря 2019 года. На данный момент частично демонтировали старую кровлю, приступили к укладке армопояса, который станет опорой для стропильной системы. Покрытие кровли будет выполнено из профлиста, планируется установка системы снегозадержания и водосточной системы, а также монтаж новых вентиляционных шахт и утепление кровли. По условиям договора капремонт должен завершиться в середине марта. Стоимость работ превысит 4,5 миллиона рублей", – сообщает официальный сайт региона. 

Автор:
Илья Звягинцев корреспондент 89835435661

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