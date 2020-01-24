Деревья, велопарковка и цветные стекла: как отремонтируют здание Минтрансу Алтая

Устаревший 8-этажный офисник по улице Папанинцев, 105, в Барнауле ждет глобальная реконструкция. Объект вошел в программу "КАИБ". Его общая площадь составляет более 23 тыс. кв. м. В настоящее время здесь располагаются бюджетные учреждения – региональное Министерство транспорта, несколько подразделений "Автодора", "Алтайтеплосервис", Колыванский камнерезный завод, а также порядка 20 коммерческих фирм, предоставляющих различные товары и услуги.

Как сообщает "Алтайский портал недвижимости", генпроектировщиком реконструкции является компания "Архи Групп". Совместно с творческой мастерской Александра Деринга "Классика" специалисты уже разработали новую концепцию.

"В рамках реконструкции будут обновлены фасады, оставаясь в тех же габаритах. Цветовое решение соответствует статусу правительственного здания, полностью будут заменены окна, витражи и двери. Станет более комфортной входная зона", – приводит издание слова Александра Деринга.

По его словам, в проекте архитекторы также уделили серьезное внимание прилегающему благоустройству, зонированию пространства, а также оснастили высотку модной наружной подсветкой.

Кроме того, запланирована модернизация офисника и внутри. Здесь хотят усовершенствовать отопительную систему, сделать перепланировку с более понятной и удобной навигацией, произвести ремонт помещений. В интерьерах будет использована современная инфографика и материалы: реечные потолки, цветное закаленное стекло. Здесь появится новый конференц-зал с высокотехнологичным оборудованием.