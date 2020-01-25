Барыги скупили маски. Барнаульцы, живущие в Китае, о ситуации в стране и коронавирусе

В Китае растет число заболевших пневмонией, вызванной новым типом коронавируса. По данным на 24 января, заражены уже 830 человек, более 20 погибли. Власти страны уверяют, что приняли все возможные меры для борьбы с распространением вируса. Amic поговорил с барнаульцами, которые сейчас живут в Китае, об обстановке в стране. По их словам, пока что особой паники не замечено, но купить маски стало практически невозможно, а в метро всем подряд начали измерять температуру.

В России нагоняют панику

Сложная обстановка остается в китайском городе Ухане, откуда и началась эпидемия. Жителям рекомендовали закупить как можно больше продуктов и не выходить из дома, так как улицы обрабатывают дезинфицирующим средством. Ухань закрыт и для въезда, и для выезда. Есть шанс выбраться из города на личном автомобиле, но у всех пассажиров на выезде проверяют температуру, а также наличие в машине животных.

По словам бывшей жительницы Барнаула, ныне проживающей в Пекине, Ирины Вяткиной, в столице Китая и Шанхае все спокойно. Однако все люди поголовно носят маски.

"Мы тоже ходим в масках и предпринимаем элементарные меры защиты: например, как можно чаще моем руки. Стараемся избегать многолюдных мест, но не всегда это получается. Но вообще в России больше паники нагоняют, чем есть на самом деле. Хотя, конечно, это все очень страшно и действительно очень опасно. Но мы смотрим и читаем российские новости и жутко становится, когда там говорят, что все ужасно и в Китай лучше не ездить", – рассказала она amic.ru.

Но это не значит, что китайцы совершенно не волнуются. Житель Гуанчжоу Тимофей Птиченко рассказал, что его китайскому знакомому родители запретили катания в парке: "Моему приятелю 17 лет, он живет с родителями. Я позвал его покататься в парк, но он сказал, что не может, так как родители переживают, что ему придется ехать на метро, где очень много людей".

Маски пропали

Все китайцы ринулись выполнять базовые минимальные меры предосторожности. Из-за этого в стране сейчас стало практически невозможно купить медицинскую маску.

"Все поголовно начали носить маски пару дней назад. Надо тоже задуматься об этом, но до этого все было спокойно", – рассказала проживающая в Шэньчжэне Елена Бурыкина. Она добавила, что продолжает жить нормальной жизнью, не сидит дома и о вирусе думает мало. К слову, жители Китая стараются как-то разрядить атмосферу: в Сети начали появляться шутки и мемы на эту тему.

Соблюдать нормы элементарной безопасности призывают и власти: куча объявлений на улицах и в общественных местах о том, что нужно носить медицинские маски. Даже в такси пишут "Надевайте маски и берегите себя", рассказывает жительница Шанхая Марина Малигонова.

И это имеет результат: маски не просто покупают, их раскупили и на них уже наживаются спекулянты: "В метро и на улицах процентов 80-90 людей носят маски. Мы тоже приобрели, но их уже везде раскупили. В супермаркетах стеллажи, где раньше лежали маски, абсолютно пустые. Какие-то барыги накупили масок и начали продавать в людных местах на улицах целыми коробками. Цену я не спрашивал, но думаю, они стоят дороже, чем обычно", – рассказывает Тимофей Птиченко.

Градусник в метро

В Китае температуру тела измеряют не только посетителям аэропортов и вокзалов. Дело дошло и до метро.

"Вводятся дополнительные меры предосторожности. Теперь в Гуанчжоу на входе в метро каждому измеряют температуру специальным быстрым тепловизором. Благо, сейчас пассажиров немного, потому что праздник, и все разъехались", – говорит Тимофей.

В эти дни в Китае празднуют Новый год и в стране происходит традиционная массовая миграция населения к своим родственникам и на отдых. Многие опасаются, что после окончания каникул болезнь распространится еще сильнее.

"В Китае уже пятый день продолжаются государственные праздники, каникулы, поэтому вся страна не работает. Все поехали к своим родственникам. Это уже как большая традиция – праздновать Новый год большой семьей, и это, на мой взгляд, самое опасное. Таким образом вирус могут разнести гораздо быстрее. Да, Ухань закрыт, но случаи заражения в других провинциях уже подтвердились, в том числе и в нашей, Гуандуне", – опасается собеседник amic,ru.

Иностранцы в Китае уже продумывают, как защитить себя от болезни в первые дни после праздников: "Все боятся, что после Нового года китайцы поедут обратно в большие города и болезнь разнесут. И еще многие переживают, что китайцы массово поехали за границу. Поэтому многие иностранцы, живущие в Китае и работающие с детьми, не собираются выходить на работу первые несколько недель после праздников. Дети могут вернуться с каникул больные, лучше подстраховаться", – рассказала жительница Мария Гуляева из Чэнду.

Китаю поможет опыт

Жители Поднебесной верят, что тяжело переносят новый коронавирус люди со слабой иммунной системой, чаще всего это дети и старики.

"Молодые люди легче переносят болезнь и в итоге выздоравливают. Поэтому чаще всего случаи смертельных исходов фиксируют среди детей и пожилых людей. Это похоже на свиной грипп. Тогда тоже было очень много паники, но в итоге выжили, все нормально, – считает Марина.

По мнению Тимофея, в борьбе с вирусом Китаю должен помочь опыт прошлых лет: "Единственное, что меня успокаивает, так это то, что в Китае уже есть подобный опыт. В 2002 году здесь был вирус атипичной пневмонии, тогда погибло много людей. Они уже успешно боролись с подобными явлениями, поэтому у меня настрой позитивный", – сказал он.

Ирина также уверена, что уже скоро у китайцев получится подавить эпидемию: "Здесь принимаются всевозможные меры по подавлению этой эпидемии, и я думаю, что вскоре у Китая получится это сделать, и все, кто заболел, выздоровеют", – заявила она.

Коронавирус 2019-nCoV впервые обнаружили в городе Ухане провинции Хубэй в декабре 2019 года. Вспышка началась с городского рыбного рынка. Однако ученые считают, что источником заражения, скорее всего, стали летучие мыши. Для коронавируса характерно повышение температуры, кашель и сильная одышка. Уже зафиксированы случаи заболевания в Таиланде, Японии, Южной Корее, Вьетнаме и Сингапуре.