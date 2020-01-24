Владимир Путин встретился с матерью осужденной в России за гашиш израильтянки

Президент России Владимир Путин в Израиле встретился с матерью осужденной за провоз гашиша израильтянки Наамы Иссахар, пишет ТАСС.

Российский лидер пообещал учесть ее просьбу о помиловании дочери при принятии окончательного решения.

"Все будет хорошо", - сказал он после встречи.

Перед визитом Путина в Израиль на рекламных баннерах возле вокзала появилась надпись с просьбой "привезти домой" осужденную.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков пояснил, что пока об амнистии Наамы не идет речи. потому что она сама не просила помилования.

"Как можно помиловать, если девушка не просит о помиловании? Понимаете, что ситуация такая, должны быть соблюдены формальности", — цитирует его РБК.