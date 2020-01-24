Владимир Путин встретился с матерью осужденной в России за гашиш израильтянки

Президент России Владимир Путин в Израиле встретился с матерью осужденной за провоз гашиша израильтянки Наамы Иссахар, пишет ТАСС.
Российский лидер пообещал учесть ее просьбу о помиловании дочери при принятии окончательного решения.
"Все будет хорошо", - сказал он после встречи.
Перед визитом Путина в Израиль на рекламных баннерах возле вокзала появилась надпись с просьбой "привезти домой" осужденную.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков пояснил, что пока об амнистии Наамы не идет речи. потому что она сама не просила помилования.
"Как можно помиловать, если девушка не просит о помиловании? Понимаете, что ситуация такая, должны быть соблюдены формальности", — цитирует его РБК.
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