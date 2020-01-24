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В Алтайском крае на карантин закрыли 12 школ и 5 детсадов

, ИА "Амител"
В образовательных учреждениях заболело более 20% учеников
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

12 школ и 5 детсадов закрыли в Алтайском крае из-за вспышки ОРВИ. Об этом amic.ru рассказали в региональном Министерстве образования и науки. 

По данным на 22 января, закрыли школы № 21 и № 25 в Бийске, три школы в Кулундинском районе, по одной – в Михайловском, Петропавловском, Угловском, Целинном, Зональном районах, две школы в Тюменцевском районе. Также детей не принимают пять дошкольных учреждений, которые находятся в Кулундинском, Петропавловском, Волчихинском районах.

На карантине находятся 96 классов в 30 школах региона, а также 39 групп в 25 детских садах.

Как уточнили в ведомстве, закрыть на карантин класс, группу или школу могут в случае одновременного отсутствия более 20% учащихся, которые заболели гриппом и ОРВИ. 

По данным Роспотребнадзора, в регионе с 13 по 19 января зарегистрировали 18,3 тыс. случаев заболевания ОРВИ. 63,7% из них – дети в возрасте до 14 лет. 

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Автор:
Евгения Родочинская Корреспондент

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