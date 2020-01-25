Инспектора ДПС, остановившего замглавы полиции, заставили объясняться

Московскому инспектору ДПС пришлось писать объяснительную, после того как он остановил служебный автомобиль Toyota замглавы полиции города. Как сообщает BAZA, иномарка выехала на встречную полосу, чтобы объехать пробку по пути в церковь. Высокопоставленный полицейский торопился в храм на Крещение.
Инспектор остановил машину нарушителя. В итоге, по информации издания, в тот же день сотрудника ДПС отстранили от дежурства и отправили писать объяснительную в главное управление ГИБДД по Москве. Вопрос о возможном наказании пока не решен.
Как уже сообщал amic.ru, ранее в Новосибирской области инспектора ДПС уволили за проступок, порочащий честь сотрудника органов внутренних дел. В Сеть попало видео, на кадрах которого полицейский заливает виски в бачок стеклоочистителя служебного автомобиля.
Комментарии
Не зам. начальника же будет писать объяснительную и наказан. Виновный найден.) Главный ещё премию получит.
Отменить все законы и правила
сейчас еще и за оскорбление чуйстф "верующево" накажут.
Вот Вам и скрепы холоп посмел барину перечить, поетей ему и на вольные хлеба от кормушки отлучить, пускай работать идет, раз не понимает вертикаль и систему....
Павлик морозов
Что ж тогда этот зам творит на дорогах и тем более на работе, если нагло нарушив, гнобит выполняющего свои обязанности работника? Гнать этого зама с должности. Пусть на дороге дежурит, может мозги проветрятся.