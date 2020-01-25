Инспектора ДПС, остановившего замглавы полиции, заставили объясняться

Московскому инспектору ДПС пришлось писать объяснительную, после того как он остановил служебный автомобиль Toyota замглавы полиции города. Как сообщает BAZA, иномарка выехала на встречную полосу, чтобы объехать пробку по пути в церковь. Высокопоставленный полицейский торопился в храм на Крещение.

Инспектор остановил машину нарушителя. В итоге, по информации издания, в тот же день сотрудника ДПС отстранили от дежурства и отправили писать объяснительную в главное управление ГИБДД по Москве. Вопрос о возможном наказании пока не решен.

Как уже сообщал amic.ru, ранее в Новосибирской области инспектора ДПС уволили за проступок, порочащий честь сотрудника органов внутренних дел. В Сеть попало видео, на кадрах которого полицейский заливает виски в бачок стеклоочистителя служебного автомобиля.