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Инспектора ДПС, остановившего замглавы полиции, заставили объясняться

, ИА "Амител"
Служебная машина высокопоставленного полицейского двигалась по встречной полосе
Фото: Vyatka-oblast.livejournal.com

Фото: Vyatka-oblast.livejournal.com

Московскому инспектору ДПС пришлось писать объяснительную, после того как он остановил служебный автомобиль Toyota замглавы полиции города. Как сообщает BAZA, иномарка выехала на встречную полосу, чтобы объехать пробку по пути в церковь. Высокопоставленный полицейский торопился в храм на Крещение.

Инспектор остановил машину нарушителя. В итоге, по информации издания, в тот же день сотрудника ДПС отстранили от дежурства и отправили писать объяснительную в главное управление ГИБДД по Москве. Вопрос о возможном наказании пока не решен.

Как уже сообщал amic.ru, ранее в Новосибирской области инспектора ДПС уволили за проступок, порочащий честь сотрудника органов внутренних дел. В Сеть попало видео, на кадрах которого полицейский заливает виски в бачок стеклоочистителя служебного автомобиля.

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Автор:
Никита Иванников Редактор новостей

Комментарии

25.01.2020 08:31
- гость -

Не зам. начальника же будет писать объяснительную и наказан. Виновный найден.) Главный ещё премию получит.

25.01.2020 08:31
- гость -

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