Ребенок вышел из маршрутки посреди трассы в Барнауле и остался один на ветру

Вечером 23 января житель Барнаула увидел школьника, который шел один вдоль трассы. Оказалось, что мальчика перепутал остановку и вышел не там, где нужно, пишет aif.ru.
"Я остановился и подобрал его, на вопрос, что один тут делает, сказал, что водитель 256 маршрута высадил. Мальчик в полной темноте в маршрутке с замерзшими окнами потерял ориентир и, испугавшись, что проехал свою остановку, попросил высадить его на ближайшей. В итоге водитель высадил его в неположенном месте. На промежутке, где голая степь и нет жилых домов, ничего вообще. Еще и четырехполосное движение", — пояснил мужчина.
Ребенок рассказал, что его родители купили квартиру на Докучаево, но в школу ему приходится ездить в Новомихайловку, где семья проживала раньше. Сначала, когда его высадили, он пытался остановить водителей и попросить помощи, а потом решил дойти до взлетной полосы и позвонить маме.
Мужчина довез мальчика до школы и отметил, что водителю стоило спросить ребенка о том, где ему нужно выйти.
Комментарии
Вот так и живём
А потом родители мальчика начнут шантажировать мужика что заявят в полицию будто бы дядя ребенку писю показывал. Обогатятся еще
А вы думайте о хорошем.
Мужику респект. А водятлу действительно нужно было спросить прежде чем высаживать
Ну на Докучаево школ же нет, ага! Или в Новомихайловке школа какая-то особенная?
Все хорошо , что хорошо закончилось. Я извращенцев про писю прошу удалиться в ванную. На земле русской подавляющее большинство нормальных людей, а вас извращюг на кол сучковатый.
сидор на маршрутке...
24.01.2020 19:51
- гость -
ты тоже недалекого ума тело...