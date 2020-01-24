Ребенок вышел из маршрутки посреди трассы в Барнауле и остался один на ветру

Вечером 23 января житель Барнаула увидел школьника, который шел один вдоль трассы. Оказалось, что мальчика перепутал остановку и вышел не там, где нужно, пишет aif.ru.

"Я остановился и подобрал его, на вопрос, что один тут делает, сказал, что водитель 256 маршрута высадил. Мальчик в полной темноте в маршрутке с замерзшими окнами потерял ориентир и, испугавшись, что проехал свою остановку, попросил высадить его на ближайшей. В итоге водитель высадил его в неположенном месте. На промежутке, где голая степь и нет жилых домов, ничего вообще. Еще и четырехполосное движение", — пояснил мужчина.

Ребенок рассказал, что его родители купили квартиру на Докучаево, но в школу ему приходится ездить в Новомихайловку, где семья проживала раньше. Сначала, когда его высадили, он пытался остановить водителей и попросить помощи, а потом решил дойти до взлетной полосы и позвонить маме.

Мужчина довез мальчика до школы и отметил, что водителю стоило спросить ребенка о том, где ему нужно выйти.