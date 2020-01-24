Ученые обнаружили неожиданную пользу картофельного пюре

Специалисты из Университета штата Иллинойс установили, что употребление картофельного пюре в процессе тренировок дает тот же результат, что и использование углеродного геля, пишет "РГ". Этот гель необходим для поддержания уровня глюкозы и повышения работоспособности.

В эксперименте принимали участие 12 человек, которые на велосипеде преодолевали, в среднем, 267 км в неделю. Добровольцев поделили на три группы: одни употребляли только воду, вторые — углеродный гель и третьи — картофельное пюре.

"На протяжении эксперимента исследователи измеряли уровень глюкозы в крови участников, температуру тела, интенсивность упражнений. Также специалисты следили за состоянием ЖКТ добровольцев. Мы выяснили, что концентрация глюкозы в плазме была почти одинаковой у тех, кто употреблял гели и пюре", — отметили ученые.