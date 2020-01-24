Телефон, спрятанный в куриную тушку, пытались пронести в алтайскую колонию

На территорию ИК-5 УФСИН по Алтайскому краю пытались пронести телефон необычным образом – его спрятали в куриную тушку.

"При досмотре посылки, поступившей на имя осужденного, сотрудники ИК-5 обнаружили там мобильный телефон, SIM-карту и USB-шнур. Все это было завернуто в целлофан и спрятано ухищренным способом – в грудном отделе тушки курицы, которая находилась в вакуумной упаковке", – рассказали на странице ведомства в Instagram.

Запрещенный предмет сотрудники колонии изъяли, а личность нарушителя установили. Отправитель будет привлечен к уголовной ответственности.