В немецкой общине Рот-ам-Зе произошла стрельба

В немецкой общине Рот-ам-Зе в Баден-Вюртемберге произошла стрельба, в результате которой по меньшей мере шесть человек погибли, пишет РИА "Новости" со ссылкой на источник.

Полиция Баден-Вюртемберга, в свою очередь, сообщает лишь о предположительных жертвах, но не уточняет их количество. В ведомстве также добавили, что речи о теракте не идет. По предварительной версии, причиной стал обычный бытовой конфликт.

Инцидент произошел около 12:45 по местному времени на Банхофштрассе. В общине проживает около пяти тысяч человек.