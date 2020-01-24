Россиянка выпала из окна девятого этажа, отряхнулась от снега и пошла на работу

Жительница поселка Излучинск в ХМАО упала из окна девятого этажа и выжила благодаря сугробу. Инцидент, который произошел 21 января, попал на камеры видеонаблюдения.

На опубликованных кадрах видно, как женщина падает в сугроб, затем встает, отряхивается и спокойно уходит. В экстренных службах отметили, что выжила она только благодаря сугробу.

Сейчас девушка лежит в больнице с ушибами внутренних органов. Ее жизни ничего не угрожает.