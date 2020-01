Трек группы "Тату" получил платиновый статус в Великобритании

Песня российской группы "Тату" All the Things She Said получила платиновый статус в Великобритании, пишет РИА "Новости". Об этом сообщается на официальном сайте Британской ассоциации производителей фонограмм (bpi).

С момента выпуска композиции, в 2002 году, было продано 600 тысяч копий. Этого достаточно для присвоения треку платинового статуса.

Английская версия песни "Я сошла с ума" является единственной российской композицией, которая возглавляла английский чарт UK Singles Chart.