Местами порывы. 25 января на Алтай снова вернется ветер

Ветреную погоду обещают алтайские синоптики на субботу, 25 января.

По данным краевого Гидрометцентра, сегодня в регионе мокрый снег, гололед, местами метели и снежные заносы. Ветер южный, 7-12 м/с, местами порывы 19-24м/с. В течение дня воздух прогреется до -2,+3 °C.

В Барнауле сегодня мокрый снег, метель, гололёд. Ветер южный, 7-12 м/с, порывы до 17 м/с. Температура воздуха днем около 0 °C.

Как уже сообщал amic.ru, штормпрогноз на Алтае с перерывами продлится до 30 января. К этому дню синоптики обещают приход сибирского антициклона, который принесет с собой отсутствие осадков и заморозки. Днем в крае будет -13,-20 °C, ночами около -30°C.