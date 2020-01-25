Врачи, журналисты и министр пишут от руки в эпоху гаджетов

Недавно мир отметил День ручного письма. Ручки в наших руках (простите за тавтологию) заменили телефоны, подписи стали электронными, а врачи все чаще распечатывают рекомендации на принтере.

Мы попросили наших коллег, сотрудников Диагностического центра и даже одного министра написать от руки несколько строк. Некоторые письмена понять непросто, а что-то сломает ваши стереотипы. Готовы? Тогда небольшой тест.