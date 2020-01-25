В Австрии продолжается чемпионат Европы по фигурному катанию. Накануне, 24 января, спортсмены выясняли, кто лучше катается в парах.
В итоге весь пьедестал заняли представители России. Золото завоевали Александра Бойкова и Дмитрий Козловский. На втором месте Евгения Тарасова и Владимир Морозов. Бронзовые медали у Дарьи Павлюченко и Дениса Ходыкина.
Чемпионат Европы завершится 26 января. Чемпионат мира по фигурному катанию пройдет в марте в Монреале.
Комментарии
Российские фигуристы не оставили шансов конкурентам на чемпионате Европы
Их надо на мельдоний проверить, не могли они без мельдония порвать цивилизованных европейцев
Там еще Косторная. Таких еще в фигурном катании не было.
Фигурное Катание. Чемпионат Европы. Мужчины. Итоги.
1. Дмитрий Алиев (Россия) — 272,89
2. Артур Даниелян (Россия) — 246,74
По ходу Вада сейчас в раздумьях. Тем более, что с последнего зимнего ЧМ Европы большинство медалей увезла Россия.
В конькобежке норвеги, бывшие лидеры, провалились в ноль.
В лыжном , саночном спорте тоже.
Нужно придумывать новое средство от астмы, да?