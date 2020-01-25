Российские фигуристы не оставили шансов конкурентам на чемпионате Европы 

В Австрии продолжается чемпионат Европы по фигурному катанию. Накануне, 24 января, спортсмены выясняли, кто лучше катается в парах.

В итоге весь пьедестал заняли представители России. Золото завоевали Александра Бойкова и Дмитрий Козловский. На втором месте Евгения Тарасова и Владимир Морозов. Бронзовые медали у Дарьи Павлюченко и Дениса Ходыкина.

Чемпионат Европы завершится 26 января. Чемпионат мира по фигурному катанию пройдет в марте в Монреале.