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Мощное землетрясение произошло в Турции

, ИА "Амител"
Есть погибшие и пострадавшие
Фото: lifez.ru

Фото: lifez.ru

По меньшей мере, 19 человек погибли и еще 772 пострадали в результате землетрясение в турецких провинциях Элязыг и Малатья. Подземные точки магнитудой 6,8 зафиксировали в пятницу, 24 января, в 20:55 по московскому времени. Эпицентр находился в районе города Сивридже.

Турецкий лидер Реджеп Эрдоган отметил, что следит за ситуацией. По его словам,  все необходимые меры для преодоления последствий стихийного бедствия принимаются.

В зоне землетрясения работают почти полтысячи команды спасателей из трех десятков провинций, туда доставлено 1689 палаток, 1656 кроватей и 9200 одеял, сообщает РИА "Новости".

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Автор:
Никита Иванников Редактор новостей

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