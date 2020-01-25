Мощное землетрясение произошло в Турции

По меньшей мере, 19 человек погибли и еще 772 пострадали в результате землетрясение в турецких провинциях Элязыг и Малатья. Подземные точки магнитудой 6,8 зафиксировали в пятницу, 24 января, в 20:55 по московскому времени. Эпицентр находился в районе города Сивридже.

Турецкий лидер Реджеп Эрдоган отметил, что следит за ситуацией. По его словам, все необходимые меры для преодоления последствий стихийного бедствия принимаются.

В зоне землетрясения работают почти полтысячи команды спасателей из трех десятков провинций, туда доставлено 1689 палаток, 1656 кроватей и 9200 одеял, сообщает РИА "Новости".