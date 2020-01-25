Билеты на поезд в Алтайском крае все чаще покупают через интернет

Пассажиры в Алтайском крае все чаще предпочитают приобретать электронные билеты на поезда. По данным АО "ФПК", в 2019 году в Барнауле через интернет продали около 384 тысяч билетов. Это на треть больше, чем годом ранее. Железнодорожники связывают это с развитием онлайн-сервиса и расширением соответствующих услуг.

Как уже сообщал amic.ru, из-за непогоды в Алтайском крае увеличили количество вагонов в пригородных поездах. Вместимость составов выросла на 2,3 тысячи человек.

Напомним, штормпрогноз в Алтайском крае с перерывами продлится до 30 января. К этому дню синоптики обещают приход сибирского антициклона, который принесет с собой отсутствие осадков и заморозки. Днем в крае будет -13...-20 °C, ночами около -30°C.