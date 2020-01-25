"Будет заниматься медитацией". Владислав Сурков ушел с госслужбы

Помощник президента РФ Владислав Сурков оставил государственную службу. Об этом в своем телеграм-канале сообщил директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков.

"В течение ближайшего месяца он будет заниматься медитацией. После этого обещал сообщить о причинах принятого им решения и о дальнейших планах", – написал Чеснаков.

Политолог предполагает, что решение Суркова связано со "сменой курса на украинском направлении".

Как напоминает "Медуза", Сурков стал куратором управления администрации президента по сотрудничеству с СНГ, Абхазией и Южной Осетией в 2013 году. После этого сфера интересов структуры значительно расширилась. В частности, именно это управление занимается самопровозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками.