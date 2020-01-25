Автомобилистка протаранила две машины на Алтае

Авария с участием нескольких авто произошла в Бийске накануне, 24 января. Информация об этом появилась в паблике "Инцидент Бийск" в социальной сети "ВКонтакте".

По словам очевидцев, в промзоне недалеко от "Бийскэнерго" автомобиль под управлением женщины выехал на встречную полосу и врезался в две машины.

По предварительным данным, есть пострадавшие. Другие подробности появятся позже.

Как уже сообщал amic.ru, на дорогах региона сложилась сложная обстановка из-за метели и сильного бокового ветра. Перекрыты участки трех десятков трасс, в том числе для грузовиков и автобусов ограничили проезд по Чуйскому тракту от Новоалтайска до Бийска.

Водителей просят по возможности не выезжать за пределы населенных пунктов.