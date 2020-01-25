Виктор Томенко: "Молодежь должна иметь возможность раскрыть свои способности"

Сегодня, 25 января, губернатор Алтайского края Виктор Томенко принял участие в торжественном мероприятии, посвященном Дню российского студенчества. Оно состоялось в АлтГТУ имени Ивана Ползунова. Там прошло открытие финала детского научного конкурса Фонда Андрея Мельниченко.

В зале собралась сотня участников конкурса из разных регионов России. В финал прошли 43 проекта. Лучшие представят Россию на международных конкурсах в США и Китае.

Виктор Томенко поздравил студентов с праздником, поблагодарил наставников конкурса и педагогов, а также подчеркнул, что Россия заинтересована в том, чтобы молодежь имела возможности раскрыть свои способности в самых разных сферах жизни: спорте, творчестве, науке, сообщается на официальном сайт Алтайского края.