Дружинники чистят снег в Барнауле

Дружинники Барнаула присоединились к уборке снега в городе. Сегодня, 25 января, и завтра, 26 января, в очистке задействуют свыше 270 человек, сообщает пресс-центр мэрии.

От снега очистят территорию Алтайского института экономики, лицея железнодорожного транспорта, пешеходную зону рядом со школой №6, понтонный мост в Затоне, пешеходные переходы на Профинтерна и Деповской и другие участки.

Напомним, что снегопады и метель периодически будут наблюдаться в Алтайском крае до 30 января. Обстановка на дорогах региона остается сложной. Перекрыто три десятка участков региональных трасс. Для грузовиков и автобусов закрыт Чуйский тракт от Новоалтайска до Бийска.