Самолет с сибирскими туристами экстренно вернулся в аэропорт

Самолет авиакомпании S7, выполнявший рейс из Новосибирска во вьетнамский город Камрань, экстренно вернулся в аэропорт Толмачево из-за технических неисправностей.

Как сообщает "Интерфакс", самолет с 168 пассажирами вылетел в 23:00 по местному времени накануне, 24 января. Спустя три часа полета лайнер вернулся из-за срабатывания одного из датчиков технической неисправности. Пострадавших нет. Пассажирам предоставили другой борт. Сегодня в 6:15 утра туристов отправили во Вьетнам.

Западно-Сибирская транспортная прокуратура проверяет соблюдение законодательства о безопасности полетов и правах потребителей.