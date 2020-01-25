Самолет с сибирскими туристами экстренно вернулся в аэропорт

Самолет авиакомпании S7, выполнявший рейс из Новосибирска во вьетнамский город Камрань, экстренно вернулся в аэропорт Толмачево из-за технических неисправностей.
Как сообщает "Интерфакс", самолет с 168 пассажирами вылетел в 23:00 по местному времени накануне, 24 января. Спустя три часа полета лайнер вернулся из-за срабатывания одного из датчиков технической неисправности. Пострадавших нет. Пассажирам предоставили другой борт. Сегодня в 6:15 утра туристов отправили во Вьетнам.
Западно-Сибирская транспортная прокуратура проверяет соблюдение законодательства о безопасности полетов и правах потребителей.
Комментарии
Сдается авиация. Частые отказы.
Профессия журналиста - это диагноз. Как происшествие с Суперджетом, так о марке самолёта - жирным шрифтом в заголовке. Как с Б или А, так техническая неисправность с "самолётом"...
25.01.2020 17:14
Чучмек
У нас со времён Горбачёва начиная с журфака учат двум вещам: 1. Плохие новости лучше продаются. 2. Если ты любишь Родину, ты должен её не хвалить, а критиковать. Симбиоз этих двух вещей дают то, что 99% "журналистики" - русофобское дерьмо. А тех, кто осмеливается критиковать "наармальные" страны или хвалить Россию, моментельно обвиняют в пропаганде.
17:14
Безоговорочно и полностью соглашусь с этим...
Тоже согласен