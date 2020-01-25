Сбивший украинский самолет иранец находится в тюрьме

Человек, чья ошибка привела к тому, что вооруженные силы Ирана сбили пассажирский самолет "Международных украинских авиалиний", сейчас находится в тюрьме. Об этом в интервью Der Spiegel рассказал глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф.

Как уже сообщал amic.ru, выполнявший рейс из Тегерана в Киев украинский Boeing потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта 8 января. Погибли все находившиеся на борту пассажиры и члены экипажа. Всего 176 человек. 11 января иранские военные заявили, что самолет ошибочно сбили системами противовоздушной обороны страны. Система распознавания приняла лайнер за крылатую ракету.

Президент Ирана Хасан Роухани назвал случившееся "великой трагедией и непростительной ошибкой". Глава украинского государства Владимир Зеленский заявил, что ожидает от Ирана полного признания вины, официальных извинений, наказания виновных и выплаты компенсаций.