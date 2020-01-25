Суббота, 25 Январь, 19:34

Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 61,8
€ 68,29
Обь
4см +0


Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Новое правительство РФСнегопады на АлтаеОтставка Правительства РФ
Новости

26 января в Барнауле пройдет праздник "Зимние забавы "Хаски из "Ласки"

, ИА "Амител"
Организаторы анонсировали выступление дрессированных собак, катание на собачьих упряжках и другие развлечения
Фото: barnaul.org

Фото: barnaul.org

Праздник "Зимние забавы "Хаски из "Ласки" пройдет в Барнауле 26 января с 14:00 до 18:00 на пешеходной части улицы Мало-Тобольской, сообщает мэрия. Гостей будут ждать более 30 собак из приюта "Ласка".

В программе мероприятия: торжественный концерт, выступление дрессированных собак, уличные игры и аттракционы (гигантские городки, баланс-диск, японское лассо, дженга), викторины и конкурсы для детей и взрослых. Во время праздника можно будет внести свой художественный вклад в роспись коллективной уличной картины с собаками.

Пришедшие на праздник смогут покататься на собачьих упряжках с хаски, маламутами, лайками и дворняжками, попробовать самостоятельно себя в роли каюра или скиджера (на лыжах на собаках). Также будет организовано несколько тематических фотозон с питомцами приюта.

"В настоящее время очень популярными стали собаки породы хаски. Но зачастую люди заводят их из-за красоты и не обеспечивают столь необходимой для этой породы физической нагрузки, – рассказали в "Ласке". – Из-за чего возникают проблемы с поведением собак, и хозяева от них отказываются. Таких хаски-отказников у нас уже пять".

В приюте они занимаются в кинологическом ездовом кружке, имея свое дело жизни и удовлетворяя физические потребности в нагрузке.

"Нашим праздником, в том числе, мы хотим показать всем владельцам собак правильный спортивно-кинологический досуг, – уточнили организаторы. – А те, у кого нет собаки, смогут посмотреть, позавидовать и загореться мыслью ее завести!".

На праздник приглашают всех желающих, особенно детей. Мероприятие бесплатное, катание на упряжках – за пожертвование в приют от 100 рублей.

Мероприятие организовано приютом "Ласка" при поддержке администрации Центрального района и СГК. Более подробную информацию можно получить по телефону 8 (3852) 57-35-57.

Материалы по теме

 

Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

Комментарии

Загрузка...
Войти     Зарегистрироваться
Имя
Архив новостей
< январь 2020  
пн вт ср чт пт сб вс
      1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31      
19:18
Поклонская назвала возможное происхождение коронавируса 0
18:59
Чтобы нам было комфортно. Как работают службы Алтайского края во время шторма
Они готовы не спать сутками ради спокойствия других
18:38
26 января в Барнауле пройдет праздник "Зимние забавы "Хаски из Ласки" 0
18:08
Сбивший украинский самолет иранец находится в тюрьме 2
17:39
"Счастливой и долгой семейной жизни!": Томенко поздравил алтайского пограничника 0
17:03
Самолет с сибирскими туристами экстренно вернулся в аэропорт 5
16:44
В Кремле прокомментировали информацию об отставке помощника Путина 1
16:18
Дружинники убирают снег в Барнауле 7
15:49
Зараженных новым коронавирусом в России нет 3
15:25
Человек-эпоха: лучшие песни из репертуара Владимира Высоцкого 31
15:11
Виктор Томенко: "Молодежь должна иметь возможность раскрыть свои способности" 2
14:45
Автомобилистка протаранила две машины на Алтае 0
14:04
Часть Чуйского тракта перекрыли на Алтае 0
14:01
"Будет заниматься медитацией". Владислав Сурков ушел с госслужбы 8
13:38
Не как у всех. Алтайский край признали одним из лучших для авторских туров 3
13:03
В "Единой России" удивились шутке главы Чувашии над пожарным 17
12:39
Поставщики "Холидея" просят помощи у сибирского полпреда 4
12:06
Три десятка трасс закрыты на Алтае 5
11:42
Билеты на поезд в Алтайском крае все чаще покупают через интернет 0
11:11
Мощное землетрясение произошло в Турции 0
10:45
Российские фигуристы не оставили шансов конкурентам на чемпионате Европы  5
10:15
Алтайский депутат пытается оспорить условный срок и миллионный штраф 1
09:48
Ученые объяснили, чем опасно сырое мясо 3
09:21
"АлтайБаскет" обыграл "Зенит-2" 1
08:45
Расшифруй, что написал министр. Тест от amic.ru 2
08:12
Инспектора ДПС, остановившего замглавы полиции, заставили объясняться 14
07:32
Барыги скупили маски. Барнаульцы, живущие в Китае, о ситуации в стране и коронавирусе 10
07:16
Мертвые души. Почти 70 тысяч барнаульцев не платят за вывоз мусора 25
07:01
Чем запомнилась святая Татьяна и какое отношение она имеет к русским студентам? 3
06:42
Дети попадают в реанимацию. Чем опасен снюс и как с ним борются в Алтайском крае 0
06:21
Чумачечая зима. Тревожные мемы о коронавирусе в Китае 1
06:09
Безумные лайфхаки студенческой жизни 1
05:55
Местами порывы. 25 января на Алтай снова вернется ветер 0
23:32
174 единицы техники будут работать на улицах Барнаула в ночь на 25 января 0
22:47
Трек группы "Тату" получил платиновый статус в Великобритании 9
22:11
Россиянка выпала из окна девятого этажа, отряхнулась от снега и пошла на работу 9
21:52
В немецкой общине Рот-ам-Зе произошла стрельба 2
21:08
Телефон, спрятанный в куриную тушку, пытались пронести в алтайскую колонию 1
20:43
Ученые обнаружили неожиданную пользу картофельного пюре 4
20:09
Алексей Найден возглавил отделение "Единой России" в Камне-на-Оби 4
19:40
Ребенок вышел из маршрутки посреди трассы в Барнауле и остался один на ветру 28
19:09
Владимир Путин встретился с матерью осужденной в России за гашиш израильтянки 4
18:51
Деревья, велопарковка и цветные стекла: как отремонтируют здание Минтранса Алтая 4
18:25
В Алтайском крае на карантин закрыли 12 школ и 5 детсадов 0
18:01
В Татьянин день в АлтГУ угощали пряничной зачеткой, приносящей удачу 0
17:54
Труп мужчины без головы нашли у рельсов под Барнаулом 3
17:40
В Алтайском крае ведется капитальный ремонт 22 многоквартирных домов 0
17:18
Судья Алтайского арбитражного суда получил семь лет строгого режима 11
17:07
"АлтайБаскет" проводит заключительные домашние матчи сезона 0
16:53
Россиянам организуют особые условия в аэропортах Египта 2

© ООО «Амител», 1999 — 2020
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, ИА АМИТЕЛ Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ТУ22 — 00695 от 14.08.2017 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Викторовна Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109 каб.305А
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.