Поклонская назвала возможное происхождение коронавируса

Наталья Поклонская рассказала о своей уверенности, что вид коронавируса, выявленный в Китае, – это новый тип биологического оружия, сообщает "Рамблер".

По ее словам, было бы странно списывать на случайность вспышку смертельно опасной инфекции, в то время как естественных причин для ее возникновения нет.

"На протяжении прошлого года все наблюдали, как в Китае пытались организовать госпереворот – устраивали массовые беспорядки по отработанным стандартам цветных революций, – рассказала депутат Госдумы. – И вот сейчас наступила паника, страх и ужас перед непонятным вирусом".

Поклонская предположила, что стремительное экономическое развитие КНР не устраивает тех, кто желает безраздельно править на планете. Применение биологического оружия могло стать еще одной попыткой дестабилизировать ситуацию в Китае.

Народная избранница также спрогнозировала, что ситуация завершится изобретением "чудо-вакцины".

"Кто-то заработает огромные деньги – в качестве компенсации за придуманную "чуму ХХІ века", – уверена Поклонская.

Напомним, что число случаев заражения новым видом коронавируса 2019-nCoV в Китае превысило 1,3 тысячи человек. От болезни скончались более 40 пациентов.

Первая вспышка распространяющегося сейчас в Китае вируса произошла в Ухане (провинция Хубэй, Центральный Китай). Поэтому журналисты дали этой болезни неофициальное название "уханьский синдром". Официальное же его название – 2019-nCoV. И это новый вид коронавируса, который вызывает пневмонию.

Исследования показали, что вспышка вируса началась с рыбного рынка в Ухане. Однако говорить, что во всем виновата рыба, тоже нельзя. Дело в том, что на этом рынке (вопреки всем санитарным правилам) продавали многое. Там можно было купить кур, летучих мышей, кроликов, змей.

Кто именно из представителей фауны является источником заражения, неизвестно. Но большинство вирусологов склоняются к мнению, что "резервуаром инфекции" стали летучие мыши. В некоторых китайских провинциях это до сих пор любимое лакомство.